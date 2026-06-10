Eugen Tomac caută sprijin pentru noul Guvern și anunță că este dispus la compromisuri: „Sunt pregătit să găsim un compromis necesar”

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu formațiunile parlamentare și reprezentanții minorităților naționale pentru conturarea unei majorități care să susțină viitorul Executiv. Acesta afirmă că este dispus să discute inclusiv modificarea unor propuneri de miniștri, dacă acest lucru poate contribui la formarea unui guvern stabil și funcțional.

Premierul desemnat Eugen Tomac a avut miercuri o nouă serie de discuții la Parlament, de această dată cu reprezentanții Grupului Minorităților Naționale. După întâlnire, acesta a declarat că va continua dialogul cu toate partidele parlamentare atât timp cât va fi necesar pentru depășirea blocajului politic și constituirea unei majorități guvernamentale.

Tomac a subliniat că situația actuală a țării impune responsabilitate și cooperare între actorii politici.

„Aşa cum am promis ieri, am revenit astăzi, am avut o discuţie foarte bună la grupul minorităţilor naţionale, înţeleg foarte bine aşteptările pe care le au. Mă bucur că deputaţii şi senatorii români conştientizează tot mai mult gravitatea situaţiei în care se află ţara. De aceea le-am prezentat şi lista de miniştri pe care îi propun. Voi continua şi astăzi şi mâine şi în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată şi extrem de complicată în care se află ţara”, a afirmat premierul desemnat.

În contextul negocierilor pentru formarea Executivului, Eugen Tomac a transmis că este dispus să facă pași în direcția unui compromis politic, dacă acest lucru poate asigura stabilitatea țării.

„Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a reiterat că își dorește un cabinet format din specialiști și profesioniști, însă nu exclude ajustări ale formulei propuse dacă acestea sunt susținute de partidele parlamentare.

„Acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea”, a precizat Tomac.

Întrebat dacă va avea o nouă rundă de negocieri cu liderii formațiunilor parlamentare, premierul desemnat a afirmat că dialogul este permanent și că va continua să caute soluții pentru formarea unei majorități.

„Eu discut cu lideri politici în fiecare zi şi evident că prin acest mesaj pe care îl transmit îi asigur pe toţi liderii politici de toată buna-credinţă şi de disponibilitatea de a discuta în fiecare zi. (..) Sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depăşim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgenţele pe care le are această ţară”, a explicat acesta.

Potrivit lui Tomac, obiectivul principal este instalarea cât mai rapidă a unui guvern capabil să adopte decizii și să gestioneze problemele urgente cu care se confruntă România.

Premierul desemnat a abordat și subiectul structurii viitorului Executiv, inclusiv în ceea ce privește funcțiile de secretar de stat.

Acesta consideră că o formulă bazată pe specialiști independenți ar putea reprezenta o soluție pentru reducerea tensiunilor politice și pentru creșterea eficienței administrației.

Tomac a arătat că, după dezbaterile publice privind componența Cabinetului, inclusiv la nivelul secretarilor de stat, o variantă rezonabilă ar fi ca nu doar miniștrii, ci și o parte dintre secretarii de stat să provină din afara partidelor politice. În opinia sa, o structură mai suplă și mai puțin politizată ar putea contribui la eficientizarea activității guvernamentale.

Eugen Tomac a anunțat că după finalizarea actualei runde de consultări va avea o discuție cu președintele Nicușor Dan, căruia îi va prezenta concluziile negocierilor purtate cu partidele parlamentare.

„Atunci când domnul președinte îmi va oferi posibilitatea, azi, mâine, poimâine, evident că la un moment dat, după ce voi încheia toate discuțiile pe care le-am în aceste zile, îi voi prezenta concluziile cu privire la modul cum privesc eu Calendarul pe care cred că trebuie să-l avem în următoarea perioadă”, a declarat Tomac.

Discuția cu șeful statului ar urma să vizeze atât rezultatele consultărilor, cât și pașii necesari pentru constituirea noului Executiv.

În ciuda dificultăților din negocieri, premierul desemnat afirmă că rămâne încrezător în posibilitatea găsirii unei soluții politice.

„Sunt încrezător, sunt deschis, sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o, pentru că este responsabilitatea mea să încerc să conving toate partidele politice că este momentul să facem un pas înainte pentru România. Este opțiunea pe care o văd”, a spus Eugen Tomac.

Acesta consideră că actualul context politic impune colaborare și compromis, pentru ca România să beneficieze cât mai rapid de un guvern cu puteri depline.