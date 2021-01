Călin Popescu Tăriceanu a făcut o retrospectivă a anului ce tocmai a trecut, punctând faptul că acesta poate fi caracterizat ca „anul derapajelor”, atât economice, cât și constituționale. Acesta declară că, în numele crizei sanitare generate de coronavirus, au fost și sunt interzise întâlnirile și protestele.

Pe de altă parte, acesta punctează că, în opinia sa, jumătate din micile companii românești sunt „în moarte clinică”, ceea ce va duce la lichidarea acestora în scurt timp sau la cumpărarea lor de către operatori străini.

„Se termină un an pe care nu o să-l regrete nimeni! 2020 a fost cel mai greu an din 1989 încoace! Pentru omenire, pentru români, pentru partidul pe care îl conduc, pentru mine personal! Probabil am fi cu toții mai fericiți dacă l-am șterge pur și simplu din calendar! Dar așa e viața! Dumnezeu ne supune la încercări care, câteodată, ne depășesc imaginația! (…)

Pe scurt, 2020 a fost anul derapajelor! În primul rând al derapajelor economice: gândiți-vă doar le cele 140 miliarde de lei împrumutate de guvernul Iohannis-Orban și la momentul în care vom începe să-i dăm înapoi. Apoi al derapajelor constituționale. Există vreun drept care nu ne-a fost încălcat? Dreptul la liberă circulație? Dreptul la opinie? Dreptul la educație? Dreptul la libertate religioasă? Toate au fost terfelite în numele luptei cu virusul!

Ne vom reveni greu după 2020, pentru că anticorpii pe care o societate îi dezvoltă în asemenea momente de criză au fost inhibați și opriți de la dezvoltare de modul în care guvernanții au tratat problema crizei medicale. Gândiți-vă că, în numele luptei cu coronavirusul, întâlnirile și protestele au fost și sunt interzise. Asistăm neputincioși la cel mai grav atac al puterii politice la adresa bisericii, de la comuniști încoace! Sistemul care a paralizat Justiția între 2009 și 2016 revine în forță și va fi foarte greu să mai vorbim despre o justiție independentă. Jumătate din micile companii românești sunt în moarte clinică și este doar o chestiune de timp până când vor fi lichidate sau cumpărate de operatori străini. Cu un guvern de amatori trăim de pe o zi pe alta, fără perspectivă, fără plan, fără valori, fără viitor!”, a scris Călin Popescu Tăriceanu în postarea sa de pe Facebook.