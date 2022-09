Șeful serviciilor de informații ale Pentagonului spune că forțele rusești s-au dovedit incapabile să atingă obiectivele inițiale ale președintelui Vladimir Putin în Ucraina, așa cum stau lucrurile în prezent.

Regresele Federației Ruse dovedesc că forțele sale sunt incapabile să atingă obiectivele inițiale ale președintelui Vladimir Putin de a invada țara în situația actuală, a declarat vineri șeful serviciului de informații al Pentagonului.

„Ajungem la un punct în care cred că Putin va trebui să își revizuiască obiectivele acestei operațiuni”, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe, generalul-locotenent Scott Berrier, directorul Agenției de Informații a Apărării.

Acesta a mai spus „Este destul de clar acum că … nu va fi capabil să facă ceea ce intenționa inițial să facă”.

Forțele rusești au suferit eșecuri majore de la lansarea, săptămâna trecută, a contraofensivei ucrainene, care a forțat trupele Moscovei să se retragă din mari porțiuni din nord-estul Ucrainei.

„Rușii au planificat o ocupație, nu neapărat o invazie, iar acest lucru i-a făcut să dea înapoi”, a spus Berrier, citând reticența de până acum a lui Putin de a mobiliza complet forțele rusești pentru a aduce mai mulți oameni în luptă.

Locatarul de la Casa Albă și alți oficiali ai Administrației acestuia nu au calificat retragerea rusă drept o victorie ucraineană sau un punct de cotitură în război, în timp ce analiștii sunt de părere că este imposibil de evaluat ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean.

„El se apropie de un punct de decizie”, a spus Berrier despre Putin. „Care va fi această decizie nu știm. Dar asta va determina în mare măsură cât va dura acest conflict”, scrie ABC News.

“I believe Russia planned for an occupation, not an invasion, and that has set them back.

They’re coming to a point right now where Putin may have to re-evaluate what is expected for this operation because it’s pretty clear right now…

— DIA (@DefenseIntel) September 16, 2022