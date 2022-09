Președintele rus Vladimir Putin a fost observat într-o ipostază la care puțini se așteptau. În urma summit-ului de la Uzbekistan, liderul de la Kremlin a fost surprins ținut de braț de către omologul său din Turcia, Recep Tayyip Erdoğan.

Deși mulți ar putea considera că președintele Federației Ruse ar avea o stare proastă de sănătate din cauză că este ținut de președintele Turciei, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a explicat că nu este cazul.

Invitat la Digi24, acesta a precizat, sâmbătă seara, că este vorba, de fapt, despre un deficit de imagine.

„Nu există, în această lume și la astfel de nivel, atingere fizică decât dacă dorești să transmiți un anume mesaj. Dacă dorești ca opinia publică să vadă un anume tip de comportament. Nu, atingerea fizică nu există.

Adică, Vladimir Putin era, cum se spune, demandeur-ul, cel care venea să ceară, să solicite, iar Turcia era cea mai semnificativă participantă, jucătorul cel mai important de la acest summit – pe fundalul detașării lui Xi Jinping (președintele Chinei – n.r.), pe care îl așteaptă un congres acasă.

Summit-ul a fost o escală pentru președintele chinez, nu a fost un scop anume. Pentru președintele turc și pentru președintele Federației Ruse, însă, situația era diferită. Ei erau atenți care sunt semnalele pe care le personalizează de la o astfel de reuniune”, spune acesta.

At the summit in Uzbekistan, Erdogan supported Putin by the hand. pic.twitter.com/ABqUbZHt6v

— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2022