Anchetatorii Parchetului European (EPPO), instituția europeană condusă de Laura Codruța Kovesi, au preluat cazul care privește negocierile dintre Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și directorul general al Pfizer.

În prezent, investigația nu a dus la punerea sub acuzare a vreunui suspect și vizează presupuse infracțiuni penale, inclusiv „imixtiuni în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese”.

Inițial, ancheta a fost inițiată de autoritățile judiciare belgiene din orașul Liège la începutul anului 2023, în urma unei plângeri penale depuse de Frédéric Baldan, un lobbyist local, notează Politico.

Mai târziu, guvernele Ungariei și Poloniei s-au alăturat investigației. Însă guvernul Poloniei este în proces de retragere a plângerii după ce un nou guvern pro-UE condus de Donald Tusk a câștigat alegerile, mai precizează sursa citată.

Plângerea lui Baldan s-a concentrat pe presupusul schimb de mesaje text între von der Leyen și Albert Bourla, înainte de încheierea celui mai mare acord de vaccinuri al UE în timpul vârfului pandemiei de Covid-19. Acordul respectiv a fost evaluat la peste 20 de miliarde de euro.

Până în prezent, Comisia a refuzat să divulge conținutul mesajelor sau chiar să confirme existența acestora.

Acordul, negociat în timpul vârfului pandemiei în 2021, a fost inițial privit ca un succes. Dar cantitatea masivă de vaccinuri achiziționate a generat controverse, deoarece au existat doze în valoare de miliarde de euro care au fost risipite.

În România, această problemă a fost subiectul unor dezbateri aprinse, în special între PSD și USR. Social-democrații se aflau în opoziție în 2021, iar USR avea miniștri în domeniul Sănătății în 2021.

PSD a acuzat de mai multe ori USR-ul că, prin miniștrii săi, ar fi putut evita achiziționarea a încă 39 de milioane de doze de vaccin, după ce Guvernul deja încheiase un contract pentru 56 de milioane de doze care urmau să fie livrate în prima parte a anului 2021.

Amintim că recent, Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, a vorbit despre despre dosarul Pfizer. Aceasta a dezvăluit motivul real pentru care a fost inițiată ancheta.

Laura Codruța Kovesi nu a furnizat detalii despre stadiul actual al anchetei, aceasta fiind în desfășurare. Șefa EPPO a declarat că a inițiat investigațiile din cauza numeroaselor plângeri primite.

„De aceea am deschis o anchetă. Ancheta este încă în curs. Este un caz complex. În acest moment nu putem spune nimic mai mult, pentru că încă lucrăm la caz.

Singurul motiv pentru care am anunțat faptul că am deschis această anchetă este că au continuat să fie depuse atâtea plângeri, ceea ce ne folosea resursele”, a declarat ea într-un interviu pentru jurnaliștii de la proiectul Follow The Money.