Laura Codruța Kovesi nu a oferit detalii despre anchetă, aceasta fiind în desfășurare. Șefa EPPO a spus că a început investigațiile din cauza tuturor plângerilor primite.

„De aceea am deschis o anchetă. Ancheta este încă în curs. Este un caz complex. În acest moment nu putem spune nimic mai mult, pentru că încă lucrăm la caz.

Singurul motiv pentru care am anunțat faptul că am deschis această anchetă este că au continuat să fie depuse atâtea plângeri, ceea ce ne folosea resursele”, a declarat ea într-un interviu pentru jurnaliștii de la proiectul Follow The Money.