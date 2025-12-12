Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 62,36%, deși față de luna precedentă prețul a scăzut cu 2,52%, arată Institutul Național de Statistică care a publicat datele privind evoluția prețurilor în noiembrie 2025, evidențiind majorări notabile în mai multe domenii.

Energia termică și transportul pe calea ferată au urmat în topul scumpirilor, cu plusuri de 18,8% și, respectiv, 18,59% în ritm anual.

La capitolul alimente, cafeaua și fructele proaspete au consemnat cele mai mari creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 20,5% și 15,13%.

În schimb, cartofii și fasolea boabe au devenit mai accesibile, prețurile lor scăzând cu 9,69%, respectiv 2,38%.

Comparativ cu luna octombrie, cafeaua s-a scumpit cu 1,2%, iar carnea de bovine cu 0,9%, în timp ce citricele și cartofii au înregistrat ieftiniri de 2,03%, respectiv 1,29%.

În rândul mărfurilor nealimentare, pe lângă energie, cele mai importante creșteri au fost la publicații tipărite, cu 10,24% anual.

Luna trecută, gazele și tricotajele au fost principalele produse cu prețuri în urcare, cu 2,81%, respectiv 1,58%, în timp ce energia termică și electrică s-au ieftinit cu 4,05% și, respectiv, 2,56%.

Serviciile au fost și ele afectate de majorări, transportul feroviar crescând cu 18,59% față de anul anterior. Alte servicii industriale și reparațiile auto, electronice și foto au înregistrat creșteri de 17,02% și 16,32%.

În schimb, transportul aerian a devenit mai ieftin, cu o scădere de 3,54%. Față de luna octombrie, poșta și telecomunicațiile au urcat cu 1,66%, iar serviciile de confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte cu 1,59%, în timp ce transportul aerian a rămas aproape neschimbat, cu o reducere de doar 0,02%.

Costul energiei electrice pentru consumatorii casnici din România a trecut prin schimbări importante, determinate de finalizarea schemei de plafonare la 1 iulie. Până la această dată, clienții au beneficiat de tarife reglementate, care variau în funcție de consum, menținând facturile într-un interval previzibil și accesibil.

După încetarea schemei de sprijin, piața a revenit la prețuri libere, stabilite de furnizori, ceea ce a condus la majorări ale facturilor pentru mulți consumatori. Cei care nu au ales o ofertă pe piața liberă au fost transferați automat către serviciul universal, unde tarifele sunt mai ridicate.

Valorile finale ale energiei electrice variază semnificativ între furnizori. Unele companii, precum Hidroelectrica, oferă tarife în jurul a 1,03 – 1,19 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție, în timp ce alți furnizori importanți ajung la prețuri de 1,36 – 1,44 lei/kWh. Această diferență reflectă competitivitatea pieței și modul în care fiecare companie își structurează oferta post-liberalizare.