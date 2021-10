După o serie de persoane publice, din anturajul celor doi, care au dezvăluit mai multe informații din viața privată a cuplului monden, o nouă voce intervine și vorbește despre divorț. O persoană la care puțini oameni s-ar fi așteptat. Dacă până acum au apărut în presă doar prieteni din anturajul Anamariei sau al lui Laurențiu, acum intervine o prietenă de-a Ionelei Prodan, mama Anamariei Prodan.

Este vorba despre cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu. Asemeni cunoscuților celor doi, aceasta este acum în lacrimi la auzul rupturii unui mariaj care a durat mai mult de un deceniu.

„Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț. Încă mai sper că va fi bine”, au fost cuvintele Elenei Merișoreanu.

Elena Merișoreanu, declarație surprinzătoare

Artista de muzică populară suferă enorm pentru momentele grele prin care trece fiica regretatei sale prietene, Ionela Prodan. Potrivit Elenei Merișoreanu, aceasta și-a însoțit prietena până în ultimul ceas și i-a promis, pe patul de moarte, că va face tot ce îi stă în putință ca să aibă grijă de Anamaria.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii!”, mai spune artista.

În momentul de față, Elena Merișoreanu poate să o ajute pe impresară doar prin sfaturile unui om trecut prin viață și prin rugăciuni ca viitorul să îi aducă numai bucurii ei și copiiilor săi.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune, cu rele. Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea, o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: „ai grijă de fetele mele!’ Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț. Încă mai sper că va fi bine. Știe Dumnezeu!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru click.ro.

Artista speră ca situația actuală să se domolească și ca cele două vedete să se împace și să redevină cuplul îndrăgit de o țară întreagă.

„Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!”, a încheiat aceasta.