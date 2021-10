După ce numărul de cazuri de coronavirus și după ce numărul deceselor asociate acestei boli au crescut drastic în România, diverse fotografii care arată realitatea din spitale au apărut în mediul online. Cu toate că unii oameni pot considera că unele nu sunt adevărate, îndrăgita interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu, a povestit ce a văzut în spital atunci când a fost infectată cu virusul care a traumatizat o lume întreagă.

Într-un interviu pentru observatornews.ro, Elena Merișoreanu a povestit că în perioada de două săptămâni cât a fost internată la Spitalul Matei Balș din Capitală, a văzut lucruri care au marcat-o profund și care au făcut-o să plângă mai rău la ca înmormântări.

„Acuma sunt bine. Mulţumesc lui Dumnezeu, medicilor de la „Matei Balş”, infirmierelor, asistentelor… Vreau să spun că nu am mai trăit niciodată această experienţă, urâtă aş spune eu. Am văzut lucruri care pe mine m-au mişcat şi tot timpul mă gândesc la oamenii care poate că nu avut vaccinul au făcut stări foarte agresive, eu având vaccinul am făcut o formă mult mai uşoară,relativ uşoară. (…)

Seara pe la 23:00 am dat telefon, m-am dus la „Matei Balş”, după aşteptare,(…) imediat ce mi-a revoltat sânge: pozitivă, bineînţeles. Am aşteptat cred că vreo două ore – trei ore până s-a făcut un loc. Când am văzut lumea cum stă pe jos cu pături pe ei, vă rog să mă credeţi că eu am plâns cum nu am plâns la înmormântări, ce am văzut acolo”, a mai spus aceasta.