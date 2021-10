Elena Merișoreanu a scăpat de COVID și a avut acum o primă reacție după lupta cu temutul virus. Celebra cântăreață a povestit cu lux de amânunte cum s-a simțit, ce s-a întâmplat în spital și care a fost lucrul cel mai bun pe care l-a putut face și care a ajutat-o să nu sufere enorm.

Elena Merișoreanu a fost infectată cu COVID-19 la scurtă vreme după ce soțul său a fost și el testat pozitiv.

Acum, cunoscuta cântăreață a spus exact ce a pățit. Ea a spus că s-a simțit rău preț de 6 zile, ulterior a descoperit că nu are gust și miros. Din punctul său de vedere, a avut noroc că își administrase schema de vaccin și așa a făcut o formă ușoară. Din nefericire însă, soțul ei a fost într-o stare mai gravă și a avut plămânii într-un procent de 80%, dar și-a revenit în cele din urmă.

„Abia am ieșit din spital. Nici nu am cuvinte să mulțumesc colegilor cu care poate nu am vorbit ani de zile și care m-au sunat. Cei care nu au fost vaccinați au trecut prin faze foarte grele, eu având vaccinul am avut o formă mai ușoară. M-am dus la spital după ce am stat 6 zile acasă. Mă durea capul, amețeam, transpiram, mă durea în vârful capului. Trece o zi și vine să-mi spună fiica-mea că nu beau cafea.

Am fost la Matei Balș, în fața mea mai erau 10 salvări

Am văzut atunci că n-am gust și n-am miros. Am fost la Matei Balș, în fața mea mai erau 10 salvări. Toate scaunele de la camera de gardă erau ocupate. Nu e nimic de glumă, oameni buni. Aveam plămânii afectați 8%, soțul meu a avut 80%. Toți am fost vaccinați. Soțul nu era atunci când a făcut COVID-19. Norocul lui a fost că a stat la țară, a stat la terapie intensivă 3 săptămâni, dar acum e bine”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Cântăreața a susținut că a devenit foarte puternică și nu mai simte frica de nimic. Ea a mulțumit cadrelor medicale și lui Dumnezeu pentru faptul că se află în putere.

Elena Merișoreanu, șocată de cele auzite

„Să știi că Dumnezeu lucrează prin oameni. Când am văzut cum umblă cadrele medicale prin spital, cum au grijă de toată lumea, am plâns și m-am întrebat de ce sunt denigrați toți medicii și toți. Am primit multe telefoane de încurajare, alții m-au acuzat că am luat bani pentru reclamă.

Nu mi-a venit să cred. Oameni buni, nu aveți de ce să nu vă vaccinați. Azi nu mai eram aici dacă nu mă vaccinam. M-au pus pe perfuzii, m-au pus pe injecții, iar în cele din urmă am plecat sănătoasă că m-au pus oamenii pe picioare. Mulțumesc tuturor! Nu am luat niciun ban. E o rușine să spui așa ceva. Nu vă gândiți când vorbiți așa ceva?

Sănătatea nu se cumpără. Totul se plătește în viață, vorbiți! Am stat 3 ore până să-mi caute un pat. Am văzut atâta suferință…Eu la vârsta mea nu mai veneam de acolo (n.r. spital) dacă nu aveam vaccinul”, a comentat ea în emsiunea menționată.