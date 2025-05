Sebastian Lăzăroiu atrage atenția că victoria lui George Simion în alegeri ar declanșa un val de incertitudine financiară și economică în România. Potrivit analistului, marii jucători financiari se pregătesc deja pentru acest scenariu, iar piața ar putea reacționa prin vânzarea masivă a titlurilor de stat. Această reacție ar afecta stabilitatea economică a țării, afectată deja de guvernele anterioare.

Sebastian Lăzăroiu explică faptul că mai multe bănci din România se pregătesc pentru un posibil dezastru economic, în cazul în care George Simion ar câștiga alegerile prezidențiale.

Mai întâi aș vrea sa dau o informație pe care azi am primit-o și care nu m-a surprins. Cei care înțeleg puțină economie sau mai știu ceva despre funcționarea piețelor financiare, iarăși, nu vor fi uimiți. Mai multe bănci din România se pregătesc și pentru scenariul catastrofal – câștigarea alegerilor de George Simion. Asta înseamnă că vor începe să vândă titlurile de stat”, spune analistul.

Ele intenționează să vândă titlurile de stat, ceea ce ar genera o lipsă de încredere pe piața financiară. Analogia cu situația creată de Donald Trump, când SUA au trecut prin turbulențe după impunerea tarifelor comerciale, subliniază cât de fragilă este economia României în fața unor astfel de șocuri.

În plus, Lăzăroiu atrage atenția că, spre deosebire de economia americană, România are vulnerabilități majore, în special în zona fiscal-bugetară, care vor agrava efectele unui astfel de scenariu. Concluzia este că niciun segment al societății, nici măcar cel mai înstărit, nu va ieși neafectat.

Au amânat aplicare tarifelor pentru țările europene, s-au milogit de Xi să le dea un telefon (nu voiau să sune ei, că, deh, ce mai suveraniști!), au anunțat pe toate canalele că vor să negocieze. Acum, economia americană, prima economie din lume, a rezistat, deși au fost pagube uriașe. Economia noastră nu are cum să reziste. Ea a fost deja vulnerabilizată de guvernările anterioare, mai ales pe partea fiscal-bugetară.

Analistul subliniază că totul se bazează pe încredere, iar în lumea globalizată de astăzi, aceasta este esențială pentru accesul la finanțare.

Orice semn de instabilitate, precum naționalizări sau intervenții în sectoare cheie ale economiei, pune în pericol această încredere.

Pentru a evita prăbușirea economică, Lăzăroiu susține că George Simion va trebui să se distanțeze rapid de ideologia promovată de Călin Georgescu și să formeze un guvern responsabil.

„Așadar, dacă Simion va câștiga și ține cât de cât la țara lui, va trebui rapid să se dezică de gașca lunaticilor, în frunte cu Georgescu, să pună un guvern de oameni serioși, cu un premier întreg la minte, sustinut de o majoritate stabilă. Are la dispoziție puține zile să facă asta”, a afirmat analistul.

Totuși, această schimbare riscă să-l fragilizeze politic, mai ales că Simion nu dispune de o majoritate parlamentară solidă. Dacă își pierde și sprijinul popular, demiterea sa poate interveni rapid.

„Luni se va porni oricum tăvălugul. Problema lui este că, dacă virează brusc la 180 de grade, e foarte posibil ca diavolul bătrân, căruia îi e dator (așa e când îți vinzi sufletul), să pună presiune pe el, inclusiv cu oameni în stradă. Dezicerea are costuri, mai ales în poziția lui fragilă.

În Parlament nu are majoritate și dacă își pierde și majoritatea populară, în cel mult un an va fi demis. Deci el are o ecuație foarte grea de rezolvat”, mai menționează analistul.