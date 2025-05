Elena Lasconi a reacționat cu calm după înfrângerea categorică în prima rundă a alegerilor prezidențiale, înregistrând doar 4% din voturi.

În cadrul unei conferințe de presă, aceasta le-a mulțumit celor care au ales să o susțină și a transmis un mesaj de apreciere pentru întreaga competiție electorală.

Fără a oferi detalii despre planurile sale viitoare, Elena Lasconi a ridicat o îngrijorare legată de lipsa unei poziționări clare din partea unui segment important al electoratului.

Candidata a adus în discuție lipsa reformelor și a responsabilității în rândul instituțiilor statului.

Cu toate dificultățile întâmpinate, Lasconi a apreciat procesul democratic prin care s-au desfășurat alegerile. Ea a amintit și de un posibil atac cibernetic, dar a evidențiat interesul crescut al românilor pentru scrutin.

”Mă bucur că mulți oameni au fost cu ochii pe alegerile din România și că procesul a fost unul democratic, știu că a fost și o încercare de atac cibernetic. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, că am inspirat oameni de bună-credință, am arătat că sistemul poate avea o fisură și am reușit să facem asta anul trecut.

În continuare cred că românii au întotdeauna dreptate. Iubesc țara asta cu toată ființa mea. Întotdeauna o să muncesc pentru români”, a transmis Elena Lasconi”, continuă ea.