Cunoscuta cântăreață de muzică populară Elena Merișoreanu a dezvăluit recent că a trecut prin momente extrem de dificile după ce a încercat să slăbească folosind pastile.

Artista a relatat că starea sa de sănătate s-a deteriorat grav după ce a luat medicamente primite de la o prietenă din Statele Unite, avertizând acum asupra pericolelor pe care aceste suplimente le pot avea.

Elena Merișoreanu a povestit că a decis să ia pastilele de slăbit după ce a fost impresionată de rezultatele prietenei sale din SUA, care a reușit să scape de 22 de kilograme. Fără să consulte un medic, artista a început tratamentul, însă după doar câteva zile a început să se simtă foarte rău.

Starea ei s-a agravat atât de mult încât, într-o zi, a fost la un pas de moarte. Doar intervenția nepoatei sale, care a citit eticheta medicamentelor și i-a spus cât de periculoase erau, a determinat-o să oprească imediat tratamentul.

„O prietenă de-a mea din America mi-a trimis o poză și mi-a arătat cât a slăbit. Spunea că a slăbit 22 de kilograme. Când am văzut-o, am întrebat-o ce a luat. Mi-a spus că îmi trimite și mie două cutii, să mă duc să le iau de la aeroport că venea o altă prietenă în România.

Eu, fericită, nu am vrut să spun nimănui, nici fetelor, nimic. Le-am luat, dar a noua zi mă simțeam extrem de rău. Dacă beam o cană de apă o vomitam, amețeli peste amețeli, tensiunea 18. În ultima zi am zis că mor. Am chemat-o pe nepoata mea, eu mă descurc să vorbesc în engleză, dar nu știu să citesc.

Citește nepoata mea și mi-a zis: Mamaie să nu cumva să iei așa ceva să poți să și mori! Le-am întrerupt imediat”, a mărturisit artista, potrivit WOWbiz.ro.