„La sarmalele de Crăciun, pe care și eu le prepar, în fiecare an, pentru familie, am mici secrete, pentru un gust delicios. Rețeta am învățat-o de la mama mea, este cea clasică, însă mai am și mici trucuri. De pildă, pun mai multă carne și mai puțin orez, am văzut că alte gospodine fac de fapt invers. Iar, printre sarmale, când le pun la fiert, strecor și bucățele de slăninuță afumată. Ca mirodenii, adaug cimbru, busuioc și mai puțin piper. Musafirii vor mai cere o porție, atât de gustoase sunt!

Aveți grijă la varză! Înainte de a folosi foile, trebuie să le puneți la desărat, timp în care schimbați apa de mai multe ori. Și nici în compoziție să nu adăugați multă sare. Eu le fierb inițial pe aragaz, apoi le bag la cuptor. De obicei, în vreo 3 ore sunt gata preparate. Se pot servi la masa de Crăciun cu pâine, însă cu mămăliguță caldă sunt și mai gustoase”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.