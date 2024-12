Lista celor mai populare căutări Google

Google a publicat lista celor mai populare căutări din România pentru anul 2024. Tendințele relevă un mix între evenimente sportive, politice, lansări de filme și preocupări cotidiene.

Evenimente sportive și politice

Românii au fost captivați de Campionatul European de Fotbal, unde echipa națională a ajuns până în optimile de finală. Jocurile Olimpice au generat și ele interes, datorită performanțelor remarcabile ale sportivilor români.

Pe scena politică, numele lui Călin Georgescu, un candidat surpriză în alegerile prezidențiale, a dominat căutările. În contextul scrutinului, interogările precum „Cum se votează?” și „Cum aflu unde votez?” au devenit extrem de populare.

În pragul Crăciunului, căutările legate de târguri festive au explodat. Evenimentele din București, Sibiu, Cluj și Craiova s-au bucurat de popularitate, dar și cele din marile capitale europene, precum Viena și Budapesta. Întrebările despre vacanțe, rețete festive și „Câte zile mai sunt până la Crăciun?” au completat atmosfera sărbătorească.

Tehnologie, muzică și lifestyle

Noul model iPhone 16 a atras atenția românilor, alături de concertele Coldplay, care au stârnit interes și controverse. Desertul „Ciocolată Dubai” a devenit un fenomen, atât prin gust, cât și prin curiozitatea legată de rețeta sa.

Filme și seriale

Lansările cinematografice, precum „Dune 2” și „Inside Out 2”, s-au aflat în topul căutărilor, alături de serialele „Griselda”, „House of the Dragon” și „Fallout”.

Sărbători și tradiții

Românii au căutat informații despre târgurile de Crăciun din țară (București, Sibiu, Cluj) și din străinătate (Viena, Budapesta).

Alte tendințe: sănătate, diete și idei

Dietele au fost un subiect popular, cu opțiuni precum dieta DASH sau cea cu hrișcă și chefir. Căutările legate de investiții și idei de afaceri indică un interes crescut pentru oportunitățile financiare în 2024.

Top categorii de căutări în 2024:

Sport:

Campionatul European de Fotbal

Jocurile Olimpice

Politică:

Călin Georgescu

„Cum se votează?”

„Cum aflu unde votez?”

Filme:

„Dune 2”

„Inside Out 2”

„Deadpool 3”

Seriale:

„Griselda”

„House of the Dragon”

„3 Body Problem”

Lifestyle:

iPhone 16

Coldplay la București

Ciocolată Dubai

Tradiții:

Târgul de Crăciun București

Târgul de Crăciun Sibiu

Diete și sănătate:

Dieta DASH

Dieta scandinavă Nupo

Educație și curiozități:

Definiția „non-binar”

„Ce este MPox?”

„Cum arată fericirea mea?”

Lista completă a celor mai căutate subiecte:

Evenimente sportive: Campionatul European de Fotbal, Jocurile Olimpice.

Personalități: Călin Georgescu, Florin Piersic, Alain Delon, Nicu Covaci.

Filme: „Dune 2”, „Inside Out 2”, „Oppenheimer”.

Seriale: „Griselda”, „Shogun”, „House of the Dragon”.

Căutări practice: „Cum se votează?”, „Ce este non-binar?”.

Târguri: București, Sibiu, Viena.