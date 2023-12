De departe, anul acesta, principalul subiect de interes pentru români au fost cutremurele, conform Google. Interesul a fost suscitat de seismele frecvente din România. Cu precădere de cel de peste 5 grade Richter care a avut loc în Gorj în februarie. Dar și de valul de cutremure care s-a abătut asupra Turciei, la începutul acestui an.

Pe locul doi la capitolul evenimente, știri și tehnologii care au generat cele mai multe căutări este inteligența artificială, respectiv Chat GPT. Pe primul loc în clasamentul dedicat s-a situat însă topicul „Ion inteligență artificială“. Dar au existat interogări și pe subiectele „Inteligență artificială fotbal“ și „Master inteligență artificială Craiova“.

Filme, rețete și diete

În reperele anului 2023 se mai regăsesc și evenimente internaționale, precum conflictul din Fâșia Gaza, dar și lansarea iPhone 15. În Top 10 căutări pe Google mai apar și greva profesorilor, meciul de fotbal România Elveția și pelicula „Oppenheimer“.

La capitolul filme, locul doi revine succesului „Barbie“, urmat de o producție românească – „Romina VTM“. Clasamentul este completat de „Culpa Mia” și „Avatar 2”. În primele 10 locuri mai apare însă și un alt film românesc, „Miami Bici 2”.

În ceea ce privește serialele, pe primele trei locuri sunt „Wednesday” (filmat în România), „Ginny and Georgia” și „The last of us”. La acest capitol prezența autohtonă este însă mai consistentă, în top figurând: „Lia, soția soțului meu”, „Clanul”, „Camera 609” și „Groapa”.

În ceea ce privește emisiunile TV, pe primul loc este „America Express”, conform Google România.

Un alt domeniu de interes major pentru români îl reprezintă rețetele. Căutările indică o tendință ușor tradiționalistă, pe primele locuri fiind rețetele de magiun de prune, parizer de casă și dulceață de căpșuni. Mai se caută însă și rețetele de gălbiori, scovergi, compot de prune sau gogoșari în oțet.

Și regimurile alimentare au generat căutări multiple în 2023. Dietele care au înregistrat cele mai multe căutări în 2023 sunt: Nupo, Dieta cu lapte și Dieta Cambridge.

Românii sunt curioși

Căutările cu expresia „ce este” cu cea mai mare căutare au avut ca subiect Haarp, vaginismul și roxadustat. Dar și Hamas și Kibbutz, corelate cu interesul crescut pentru evenimentele din Fâșia Gaza.

La capitolul „cum”, primul loc revine interogării „Cum a murit Vlad Țepeș”, probabil ca urmare a serialului dedicat domnitorului român. Pe locul doi figurează „Cum se produce un cutremur”, corelat cu faptul că seismele au reprezentat un subiect frecvent de căutare. Poziția a treia a revenit interogărilor despre „Cum se face maiaua”, o dovadă în plus că rețetele tradiționale câștigă teren.

În ceea ce privește tehnicile, românii sunt interesați în primul rând de cele de negociere și de vânzare. Dar și de nursing, poziția a doua, sau de citire a chipului, locul 4.

La capitolul investiții, dincolo de genericele „În ce să investești în 2023” și „Cum să o faci”, fotovoltaicele sunt în top, devansând chiar Hidroelectrica.

Conform datelor companiei, topurile Google România au fost realizate pe baza căutărilor care au înregistrat o creștere susținută față de 2022, pe o perioadă mai lungă de timp.