Paștele este un moment special al anului și este marcat de tradiții și obiceiuri diverse, mai vechi sau mai noi. Dacă vopsitul ouălor sau mielul de Paște sunt aici de secole, în ultimii ani în obiceiurile românilor din perioada sărbătorilor Pascale au apărut și iepurașul sau cadourile. Fiecare an are însă câteva mici detalii specifice în tradiții și pregătirile de Paște, pe care am încercat să le descoperim din căutările pe Google în perioada dinaintea sărbătorilor Pascale.

Interesul pentru Paște se manifestă cu o lună înainte, când se caută pe Google felicitări și urări de Paște, prăjituri și cum va fi vreme de Paște. Pe măsură ce ne apropiem de Paște, căutările devin mai aplicate.

În ultimele șapte zile*, românii au căutat când se vopsesc ouăle sau antreuri de Paște, dar sunt și interesați de tradiții și au vrut să afle care e semnificația mielului de Paște. Anul acesta având o vacanță școlară foarte lungă în luna aprilie, căutările legate de Paște au vizat când va începe școala.

Cele mai populare căutări legate de „Paște” în ultima săptămână

Când se vopsesc ouăle de Paște

Când începe școala după Paște

De ce se taie miel de Paște

Antreuri de Paște

Semnificația mielului de Paște

Urări de Paște

Salata boeuf Paște

Drobul lui chef Cătălin Scărlătesc e vedetă

Mielul are rolul principal pe masa de Paște a românilor. Anul acesta, chef Cătălin Scărlătesc este foarte popular atunci când este vorba de pregătirea mielului. Printre cele mai populare căutări pe Google în România cu cuvântul „miel” din ultima săptămână sunt „drobul de miel Scărlătescu”, „friptura de miel Cătălin Scărlătescu” și „ciolan de miel Scărlătescu”.

Rămânând în domeniul culinar, în căutările românilor pe Google după rețete din ultimele 7 zile se remarcă cea de cozonac al lui Alex Cîrțu, rețeta de saksuka turcească, pasca fără aluat și cea poloneză, dar și o rețetă clasică: cea de cozonac din celebra carte de bucate a Sandei Marin.

Cum se vopsesc ouăle

Nu este Paște fără ouă vopsite. În ultima săptămână, românii au căutat pe Google cum se vopsesc ouăle cu orez, cum se obțin „ouă marmorate cu foi de ceapă” sau metoda vopsirii ouălor cu șervețele și bețișoare. Vopsitul ouălor este prilej de bucurie pentru cei mici, așa că pe Google s-au căutat „vopsea de ouă copii” și „vopsea de ouă cu sclipici”.

Tot pentru copii, iepurașul de Paște a devenit un personaj important și în România. Căutările după cuvântul „iepuraș” cresc exponențial în fiecare an înainte de Paște. În ultima săptămână, românii au căutat „iepuraș de Paște de decupat”, imagini cu iepurașul de Paște sau „tort iepuraș”.