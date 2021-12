Topul căutărilor pe Google. Care este cea mai căutată persoană din România

Ca în fiecare final de an, topul celor mai populare căutări pe Google în 2021 din România a fost dat publicității. Fiind un an pandemic, subiectele legate de coronavirus au fost la mare căutare în acest an, lansarea iPhone, popularul serial „Squid Game” de pe Netflix, dar chiar și educația.