Pentru al 20 an consecutiv, studiul Cei mai doriți angajatori a fost realizat la nivel național, pe baza a 12 161 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenților.

Top 100 Cei mai doriți angajatori este un clasament realizat în baza răspunsurilor libere și neasistate la întrebarea: “Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îți dorești să lucrezi?“

Numărul ridicat de nominalizări pentru titlul de cel mai dorit angajator poate fi influențat de factori precum dimensiunea organizației, prezența geografică extinsă sau varietatea rolurilor disponibile în cadrul companiei.

„Titlul de Cel Mai Dorit Angajator ne onorează și ne responsabilizează totodată. Este o recunoaștere a eforturilor noastre susţinute de a construi un mediu de lucru în care inovația se împleteşte natural cu grija față de oameni. Pentru Microsoft România performanța reprezintă un efect al unei asocieri perfect balansată între autenticitate, colaborare și încredere. Credem cu tărie că, atunci când susținem oamenii să se dezvolte, să descopere şi să folosească zi de zi tot ce au mai valoros, putem crea împreună un viitor mai bun atât pentru organizație, dar mai ales pentru societate.”- Adina Vidroiu – Director Resurse Umane, Microsoft EurA & Ungaria

„Suntem onorati și profund recunoscători să facem parte din top 5 al celor mai doriți angajatori. Această apreciere ne confirmă încă o daăa că angajamentul nostru continuu de a crea un mediu de lucru inovator, cu impact, dar și unit. Anul acesta are o însemnătate deosebită pentru echipa noastră locală, pentru că anul acestă sărbătorim 15 ani de când Google a deschis primul birou în România. În ultimul deceniu și jumătate am avut privilegiul de a crește alături de mediul tehnologic românesc, cultivând talentul și contribuind la dinamismul economiei locale. Recunoașterea ca angajator de top într-un an aniversar atât de important este cu atât mai semnificativă. Rămânem dedicați în cultivarea unul loc de muncă unde colegii noștri pot prospera, inova și face o diferență reală. Această recunoaștere ne inspiră să continuăm să investim în echipa noastra și să susținem mai departe valorile care definesc Google, respectul pentru utilizatorii noștri, deschiderea de oportunități și convingerea că munca fiecărui individ poate și are un impact valoros.” – Simona Berbec, Market HR CEE Google