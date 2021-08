Elena Marin a fost acuzată mult timp că joacă un rol de victimă la Survivor și de aici au luat naștere multe tensiuni. Faimoasa rupe acum tăcerea despre ce s-a întâmplat, de fapt, și de la ce ar fi plecat certurile în competiție. Concurenta nu ar fi fost de acord cu nicio strategie, atrăgându-și astfel antipatia colegilor.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor?

„Într-adevăr, așa stau lucrurile, nu numai la Survivor, ci în general, în viață. Există oameni care te plac și oameni care nu te plac, nu îi poți mulțumi pe toți. Îmi pare rău că poate au văzut superficial lucrurile, așa au considerat ei că stau lucrurile.

Le sunt extraordinar de recunoscătoare oamenilor care m-au susținut, nu mi-a venit să cred. Când am ajuns la aeroport și am intrat pe rețelele de socializare și am văzut atât de multe FanPages, atât de multe mesaje de la oameni care m-au susținut și m-au iubit, nu pot descrie în cuvinte ce am simțit. Există și hate, nu se poate altfel, dar încerc să mă focusez mai degrabă pe oamenii care mă plac și mă susțin. Respect și părerea celor care nu mă plac, dar mi-ar plăcea să mă cunoască și ei așa cum sunt.”, a declarat Elena Marin.

Ce spune Elena Marin despre strategiile din concurs?

„Nu am avut niciun fel de strategie, deși mi s-au propus, dar nu am vrut să iau parte la ele. Prima mi-a fost propusă chiar de Zanni, până să ne certăm, prin care dorea să fim un mic grup care să îl votăm pe Jador, să îl scoatem din competiție. Nu am fost de acord cu acest lucru, probabil și de aici au plecat certurile noastre. De câte ori mi s-a propus o strategie, nu am fost de acord.”, a spus Elena Marin.

Adevărul despre Survivor

„În momentul în care am acceptat această provocare, viața mea nu era tocmai roz. Treceam printr-o perioadă grea. Când am ajuns acolo, inițial am încercat să îmi ascund atât frustrările, cât și sensibilitățile, temerile, dar nu am putut face acest lucru mult timp. Fiecare lucru greșit pe care eu îl credeam despre mine îmi era activat de către alte persoane. Când ești departe de familie, de cei dragi și îți dai seama că ești singur cu 11 oameni cu caractere diferite și care acționează diferit, când vezi că există răutate gratuită, nu știi efectiv încotro să o iei. Vrei să fugi, dar nu ai unde”, a spus Elena Marin într-un interviu pentru revista Viva.