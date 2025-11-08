Compania Electroputere VFU Pașcani, parte a grupului GRAMPET, a obținut a treia decizie favorabilă de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru furnizarea tramvaielor destinate transportului public din București, inițiată de Societatea de Transport București (STB) în 2019. Decizia confirmă că furnizorul inițial inclus în oferta tehnică poate fi înlocuit legal, fără a afecta validitatea procedurii de atribuire. Electroputere VFU Pașcani dispune de furnizori și subcontractanți alternativi, neafectați de sancțiuni economice, care asigură livrarea tramvaielor conform licitației.

CNSC a constatat că STB a întârziat nejustificat semnarea contractului, creând circumstanțe artificiale pentru anularea procedurii, deși două decizii anterioare, confirmate definitiv de Curtea de Apel București, stabileau deja obligația STB de a finaliza semnarea contractului cu Electroputere VFU Pașcani. Consiliul a subliniat că STB nu poate invoca propria culpă pentru a anula procedura, responsabilitatea de a solicita prelungirea valabilității ofertei și a garanției de participare revenind exclusiv STB, care nu a acționat timp de peste cinci ani.

Potrivit Deciziei nr. 3279/C5/3928 din 30 octombrie 2025, CNSC a apreciat că motivele invocate de STB – inclusiv expirarea valabilității ofertei și referirile la furnizorul menționat – nu sunt întemeiate. Consiliul a confirmat că entitatea contractantă avea obligația de a solicita ofertantului câștigător prelungirea documentelor încă din 31 decembrie 2020 și că înlocuirea furnizorilor și subcontractanților se poate face legal, fără a afecta validitatea procedurii de atribuire.

„Licitația STB a creat, din punctul nostru de vedere, o situație unică în România. După 5 ani în care Societatea de Transport București a refuzat semnarea contractului, sub presiunea deciziilor instanțelor de judecată din România, au încercat o simulare de acțiuni menite să conducă la încheierea acestuia, deși oferta tehnică și comercială, precum și garanția de participare, erau deja expirate. La solicitarea noastră de a primi dovada deținerii fondurilor necesare achiziției – o solicitare legitimă, având în vedere că refuzurile anterioare ale STB au fost motivate chiar de lipsa fondurilor – societatea a decis să anuleze întreaga procedură. Am contestat această decizie la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și ne bucurăm că, pentru a treia oara, CNSC a reconfirmat corectitudinea și transparența cu care Electroputere VFU Pașcani a participat la această licitație, respingând argumentele artificiale invocate de STB pentru tergiversarea semnării contractului.” – Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group.

Dispozițiile art. 233 și 234 din Legea nr. 99/2006 permit înlocuirea subcontractanților și a furnizorilor în cadrul procedurilor de achiziții publice. În ciuda acestei prevederi clare, STB a utilizat această posibilitate ca motiv pentru anularea procedurii, ignorând obiectivul legiuitorului – finalizarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului de achiziție publică.

Prin decizia sa, CNSC a dispus ca STB să pună în aplicare toate deciziile anterioare ale Consiliului în termen de 10 zile de la comunicare, consolidând astfel dreptul Electroputere VFU Pașcani de a finaliza procedura de atribuire și de a derula contractul conform legislației în vigoare.

„Electroputere VFU Pașcani este pregătită să demareze implementarea acestui contract. Compania dispune de furnizori și subcontractanți alternativi, cu capacitate verificată, care îi permit să asigure livrarea integrală a produselor ofertate în cadrul licitației, conform standardelor de calitate prevăzute. Este totuși important de subliniat că, la momentul declarării ofertei Electroputere VFU Pașcani ca fiind câștigătoare, furnizorul din cadrul licitației era eligibil și nu se afla sub niciun fel de sancțiune. Mai mult, dacă s-ar fi respectat calendarul inițial, așa cum a fost prevăzut în documentația de licitație, contractul ar fi fost finalizat și toate cele 40 de tramvaie ar fi fost în posesia STB înainte de instituirea oricăror restricții externe.” – Vizante-Dumitru Tomoni, vicepreședinte GRAMPET Group, președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Electroputere VFU Pașcani.

Electroputere VFU Pașcani își reafirmă angajamentul față de modernizarea și eficientizarea transportului feroviar din România, prin furnizarea de soluții tehnologice inovatoare, implementate cu profesionalism și responsabilitate. Prin transparență și respectarea celor mai înalte standarde de excelență, compania își consolidează poziția de partener de încredere pentru autorități și comunități, contribuind la dezvoltarea durabilă și la modernizarea infrastructurii feroviare și a transportului urban.