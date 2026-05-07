Din cuprinsul articolului Evoluții recente în Europa și România

Creșterea prețurilor la combustibil este alimentată nu doar de dinamica pieței, ci și de perturbări concrete în lanțurile de aprovizionare: extracția, prelucrarea și transportul țițeiului și al produselor rafinate au fost afectate în mod direct, până la o cincime din fluxuri fiind oprite, încetinite sau redirecționate. Chiar și în scenariul unei stabilizări rapide a contextului geopolitic, revenirea la normal este de așteptat să fie graduală, pe fondul perioadei necesare pentru revenirea operațională a infrastructurii, dar și din cauza unor costuri logistice mai ridicate, a rutelor alternative și a capacităților limitate de acoperire a cererii globale.

În acest cadru, evoluțiile recente indică o legătură directă între scumpirea carburanților și revenirea interesului pentru electrice.

Prețul carburanților influențează comportamentul cumpărătorilor

În Europa, prețurile medii la carburanți au înregistrat creșteri vizibile în perioada recentă, de aproximativ 14% în intervalul februarie–martie 2026, potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene¹, evoluții care se reflectă deja în comportamentul consumatorilor, printr-o creștere de aproximativ 40% a căutărilor pentru vehicule electrice în unele piețe și prin majorarea cu până la 66% a solicitărilor către dealeri pentru EV-uri². Tendința este confirmată și de datele OLX, citate de Reuters, care indică o creștere accelerată a interesului pentru vehicule electrice în mai multe piețe europene, de la aproximativ 40% în România și 50% în Franța până la 54% în Portugalia și până la 39% în Polonia.

Aceste evoluții indică și o reacție punctuală, dar semnalează și o schimbare de perspectivă, în care costurile de utilizare devin un criteriu tot mai important în alegerea automobilului. Semnalele provin din ambele zone – vehicule noi și rulate, ele reflectând o reconsiderare mai amplă a mobilității electrice. În același timp, pe lângă preț, factori precum disponibilitatea carburantului sau posibilele ajustări logistice și strategice contribuie, chiar și indirect, la această reevaluare, aducând în discuție alternative percepute ca mai predictibile.

Tendința este susținută și de date privind intenția de achiziție: într-un sondaj realizat în Germania, 48% dintre respondenți au declarat că evoluția prețurilor la combustibil le-ar influența decizia de a lua în calcul un vehicul electric sau hibrid².

Un fenomen similar este observat și în Statele Unite, unde creșterea accelerată a prețurilor la combustibil determină tot mai mulți clienți să ia în calcul alternative electrificate, în special în condițiile unor costuri de operare tot mai greu de ignorat³.

Interes în creștere pentru electrificare în România

În România, creșterea prețurilor la carburanți este la rândul ei vizibilă în costurile de zi cu zi, cu avansuri procentuale semnificative înregistrate în ultimele luni, pe fondul acelorași presiuni din lanțurile de aprovizionare. În acest context, prețurile au depășit praguri psihologice relevante, apropiindu-se sau depășind nivelul de 10 lei/l pentru motorină.

Aceste evoluții nu rămân fără efect în piață, reflectându-se direct în deciziile de achiziție, prin creșteri vizibile în vânzările de modele electrificate din România, în martie 2026⁴:

autoturisme 100% electrice (EV): +152% (față de martie 2025);

• autoturisme plug-in hybrid (PHEV): +49% (față de martie 2025).

Statisticile confirmă faptul că interesul pentru electrificare nu este doar o tendință globală, ci una care se manifestă tot mai clar și pe piața locală, pe fondul unei atenții sporite asupra costurilor totale de utilizare.

Mărcile tradiționale, cu o gamă mai largă de modele și cu rețele extinse de dealeri și parteneri autorizați, servicii integrate și experiență acumulată în timp, se află, în general, într-o poziție mai bună pentru a susține această schimbare, oferind nu doar produse, ci și un ecosistem stabil și predictibil de utilizare.

În acest context, Volkswagen se conturează ca un jucător aflat într-o poziție favorabilă, având nu doar o gamă extinsă de modele electrice, ci și o strategie de extindere orientată către modele accesibile, precum viitoarele ID. Polo, ID. Cross și ID.3 Neo – aflate în prag de lansare și bine aliniate unei atenții tot mai mari acordate costurilor pe termen lung și ușurinței de utilizare.

Pentru unul dintre modelele de bază din gamă, ID.4, este disponibilă și o ofertă disponibilă în prezent, care poate fi consultată la adresa oferte.volkswagen.ro/fast-start.