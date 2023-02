Cât va dura până când încălzirea globală va face dezastru

Recent, oamenii de știință au apelat la ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a estima cât va dura până când încălzirea globală va aduce inevitabilul dezastru pe care îl sugerează specialiștii. Publicat zilele trecute în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, studiul sugerează că temperaturile globale ar putea atinge pragul de 1,5 grade Celsius în doar un deceniu. Oamenii de știință care au contribuit la acest experiment avertizează acum asupra creșterii secetelor și a dispariției, pe scară largă, a speciilor și ecosistemelor, potrivit Futurism.com.

Experții au avertizat deja că temperatura planetei este cu 1,2 grade Celsius peste nivelurile respective. Temperaturile ar trebui să rămână sub 1,5 grade, spun ei, un prag critic pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice. Dar chiar și în cel mai optimist scenariu, unde emisiile globale de gaze cu efect de seră încep să scadă astăzi și sunt reduse până la zero net până în 2050, temperatura globală va crește în continuare peste pragul de 1,5 grade înainte de a scădea.

Acum, Inteligența Artificială folosită de autorii studiului a descoperit că există o „probabilitate substanțială” de a depăși chiar și acel prag, iar oamenii de știință cred că efectele schimbărilor climatice vor fi ireversibile și catastrofale, până în 2050.

În cel mai optimist scenariu, pragul de 1,5 grade ar fi atins între anii 2033 și 2035

Pentru a realiza aceste predicții, cercetătorii au instruit un sistem de învățare automată pe rezultatele modelelor climatice. În timpul antrenamentului și testării, acesta a reușit să prezică, în mod independent și exact, temperaturile de încălzire globală din trecut, folosind hărți cu temperaturile anuale istorice.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, pragul de 1,5 grade ar fi atins între anii 2033 și 2035, susțin autorii experimentului.

Studiul IA vine cu o predicție mult mai sumbră despre momentul în care va fi atins pragul de 2 grade

După cum notează CNN, această cronologie proiectată corespunde, în mare parte, cu predicțiile unor rapoarte semnificative. Cu toate acestea, studiul IA vine cu o predicție mult mai sumbră despre momentul în care va fi atins pragul de 2 grade, estimând o șansă de aproape 80% ca lumea să atingă acest nivel până în 2065 (presupunând că se va atinge zero net emisii de carbon).

Șanse de 50% ca cele 2 grade să fie atinse și mai devreme – până în 2050

Noah Diffenbaugh, co-autor al studiului și cercetător în domeniul climei la Universitatea Stanford, a declarat pentru CNN că sunt șanse de 50% ca cele 2 grade să fie atinse și mai devreme – până în 2050, dacă emisiile rămân ridicate.

„Există dovezi clare că și o jumătate de grad de încălzire globală prezintă riscuri substanțiale pentru oameni și ecosisteme”, a adăugat el. „Cu cât încălzirea globală este mai mare, cu atât provocările pentru adaptare sunt mai mari.”