Editura de Carte aduce în prim plan, la Gaudeamus 2025, noutăți editoriale excepționale. Printre acestea, se numără ”Complexul Înaltei Porți” – volum semnat de Dan Andronic, ”Arta de a conduce” – autor Adrian Năstase și ”Lumini și umbre în istoria comunismului românesc” – autor Florin Banu.

Volumul ”Complexul Înaltei Porți” invită cititorii la o călătorie prin culisele istoriei românești și la o reflecție asupra felului în care relația României cu puterile dominante ale vremii – de la Imperiul Otoman până la influențele mai recente – a modelat mentalități, decizii politice și parcursul național. „Complexul Înaltei Porți” nu este un manual de istorie, ci o colecție de povești documentate și spuse cu un ritm alert, capabile să țină cititorul cu ochii pe pagină.

Cartea ”Arta de a conduce” reunește discursurile politice ale lui Adrian Năstase din perioada 2000-2013. Prezentate în ordine cronologică, discursurile devin totodată o relatare indirectă a istoriei nu doar a celui mai mare partid din țară, ci a evoluției evenimentelor atât politice, cât și sociale din România. „Arta de a conduce” a lui Adrian Năstase nu promite rețete, ci unelte. E o invitație la luciditate și disciplină: să aliniezi scopul, oamenii și timpul.

Focalizate pe intervalul 1960-1989, analizele din volumul „Lumini și umbre în istoria „comunismului” românesc ” pun la îndemână informaţii extrase preponderent din arhive, coroborate cu cele obţinute din alte izvoare istorice. Prin intermediul lor, este construită imaginea de ansamblu a epocii, dintr-o perspectivă umanizată şi echilibrată, pentru o înţelegere cât mai nuanţată a transformărilor politice, economice, sociale şi culturale din societatea românească din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Oferte speciale și reduceri de până la 50%

În prag de sărbători de iarnă, Editura de Carte aduce la Tărgul Gaudeamus toate titlurile publicate la prețuri imbatabile. Astfel, Editura de Carte a pregătit special pentru vizitatorii târgului reduceri de până la 50%, inclusiv la cele mai noi volume tipărite sau cele mai vândute cărți ale editurii. De asemenea, Editura de Carte prezintă oferte speciale: cărți reduse la 10, 15 sau 20 de lei.

Editura de Carte așteaptă iubitorii de lectură la standul 61 din Pavilionul B2 din cadrul Centrului expozițional Romexpo, între 3 și 7 decembrie 2025, între orele 10.00 și 20.00. Intrarea este liberă!