În ultimii 25 de ani, economia mondială s-a schimbat foarte mult. Statele Unite ale Americii au rămas cea mai mare economie a lumii, dar China a crescut rapid, iar India a avansat constant, ceea ce a modificat ordinea puterilor economice. Țări care erau în top la începutul anilor 2000 nu mai au astăzi aceeași influență, în timp ce economiile emergente contează tot mai mult la nivel global, potrivit unei analize Visual Capitalist.

SUA, lider economic de peste două decenii: în anul 2000 aveau un PIB de 10,3 trilioane de dolari, iar în 2025 au ajuns la 30,6 trilioane. Asta înseamnă că economia americană aproape s-a triplat în 25 de ani, datorită rolului dominant pe piețele financiare și progresului tehnologic constant.

În acest timp, economia mondială s-a schimbat foarte mult. La începutul anilor 2000, Japonia era a doua cea mai mare economie din lume, iar China era abia pe locul șase.

Astăzi, Japonia nu mai are același rol important, în timp ce China a devenit una dintre cele mai puternice economii, ocupând locul doi încă din 2010. Creșterea Chinei a fost uriașă: de la un PIB de aproximativ 1,2 trilioane de dolari în anul 2000, a ajuns la 19,4 trilioane în 2025. Practic, economia Chinei a crescut de aproape 17 ori în doar 25 de ani, schimbând atât ordinea economică mondială, cât și echilibrul de putere la nivel global.

În același timp, India a crescut treptat printre cele mai mari economii ale lumii. În anul 2000 era pe locul 13, iar astăzi a ajuns pe locul cinci. Creșterea nu a fost la fel de rapidă ca în cazul Chinei, dar a fost constantă și stabilă.

Mai mult, India este așteptată chiar în acest an să devină a patra cea mai mare economie globală. Dezvoltarea economică susținută, populația mare și tânără și investițiile importante în infrastructură au contribuit decisiv la această evoluție.