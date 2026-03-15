Solistul Dan Bittman nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul spectacolului, fiind vizibil afectat de pierderea colegului și prietenului său de o viață. Artistul a fost copleșit de emoții chiar în momentul în care a început să interpreteze piesa „Vine o zi”, melodie care a devenit, în contextul actual, un adevărat omagiu pentru cel care a făcut parte din trupă timp de mai bine de patru decenii.

Interpretarea a fost una dificilă pentru solist, care a reușit cu greu să ducă până la capăt versurile. Durerea provocată de dispariția celui care i-a fost nu doar coleg de scenă, ci și unul dintre cei mai apropiați prieteni, s-a văzut clar pe chipul său. Atmosfera din sală a devenit una încărcată de emoție, iar publicul a răspuns cu aplauze îndelungate. Reacția spectatorilor a transformat momentul într-o manifestare de solidaritate și de amintire a artistului dispărut.

Basistul trupei, care a încetat din viață miercuri, la vârsta de 70 de ani, s-a stins după o luptă cu o boală incurabilă. Prezent în formație încă din anii ’80, el a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la conturarea identității muzicale a trupei. De-a lungul anilor, a participat la numeroase concerte, turnee și sesiuni de înregistrări care au marcat istoria formației.

Trupa Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante formații rock din România. Piesele lansate de-a lungul timpului au devenit hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au reușit să adune generații întregi de fani. În această poveste muzicală de lungă durată, contribuția lui Mugurel Vrabete a avut un rol esențial.

Pe parcursul carierei sale, muzicianul, cunoscut și sub numele de Iulian Vrabete, a colaborat cu numeroși artiști și a fost implicat în mai multe proiecte muzicale importante. Stilul său de interpretare și implicarea în dezvoltarea scenei rock din România i-au adus aprecierea publicului și a colegilor de breaslă.

După dispariția sa, colegii din trupa Holograf au transmis un mesaj emoționant în care au amintit că artistul a făcut parte din familia formației timp de peste 40 de ani și că împreună au scris o mare parte din povestea trupei, trăind atât momente de bucurie, cât și clipe dificile. Aceștia au subliniat că pierderea este una extrem de dureroasă pentru toți cei care l-au cunoscut.