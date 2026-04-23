Potrivit unei analize realizate de președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, importurile de petrol rusesc în UE au scăzut puternic în ultimii ani.

„La patru ani după declanşarea războiului din Ucraina şi după cele mai ample sancţiuni energetice adoptate vreodată de Europa, statistica oficială pare să arate un succes clar: importurile de ţiţei rusesc în Uniunea Europeană s-au prăbuşit. În 2021, statele UE importau aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi de petrol rusesc. În 2025, nivelul a scăzut la aproximativ 0,3 milioane de barili pe zi – o reducere de aproape 88%”, a menţionat specialistul.

După interzicerea importurilor maritime de țiței rusesc în decembrie 2022 și extinderea sancțiunilor în 2023, ponderea acestuia în importurile europene a coborât aproape de zero.

După impunerea sancțiunilor, fluxurile comerciale s-au reorientat rapid. China, India și Turcia au devenit principalii importatori ai petrolului rusesc.

„Exact acest lucru s-a întâmplat după introducerea sancţiunilor. Înainte de război, principalii importatori ai petrolului rusesc erau Uniunea Europeană, China şi Turcia. După 2022, harta s-a schimbat radical. Noii mari cumpărători ai petrolului rusesc sunt China, India şi Turcia. Datele comerciale arată o creştere spectaculoasă a importurilor de petrol rusesc în aceste economii. India, de exemplu, importa aproximativ 0,1 milioane de barili pe zi de petrol rusesc în 2021”, a explicat specialistul.

În 2025, India a ajuns la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi, în timp ce China și-a majorat importurile la peste 2,2 milioane de barili zilnic. Turcia și statele din Golf au crescut, la rândul lor, achizițiile.

Această redistribuire a fost stimulată și de prețurile reduse la țițeiul rusesc.

„Petrolul rusesc s-a vândut după sancţiuni cu discounturi semnificative faţă de preţul de referinţă Brent, uneori cu 10-20 de dolari pe baril mai ieftin. Pentru rafinăriile din Asia sau Orientul Mijlociu, acest discount a reprezentat o oportunitate economică majoră”, susţine Chisăliţă.

În timp ce importurile de țiței scad, cele de produse petroliere rafinate sunt în creștere, ceea ce indică o schimbare structurală.

” Această combinaţie sugerează o schimbare structurală: o parte din rafinarea petrolului necesar Europei s-a mutat în afara continentului”, a adăugat specialistul.

Datele arată că importurile de produse petroliere au crescut, în timp ce consumul total a rămas relativ constant, semn că Europa continuă să depindă de aceleași volume, dar din alte surse.

Un mecanism controversat permite revenirea indirectă a petrolului rusesc pe piața europeană.

„Aici apare mecanismul care a generat dezbateri intense în piaţa energetică. O parte din motorina exportată către Europa de state precum India sau Turcia este produsă în rafinării care procesează cantităţi mari de petrol rusesc. Din punct de vedere juridic, produsul rezultat nu mai este considerat ‘rusesc’. Regulile comerciale internaţionale stabilesc că originea unui produs rafinat este ţara în care a avut loc rafinarea, nu ţara din care provine materia primă”, se mai arată în document.

Astfel, combustibilul ajunge în UE ca produs „indian” sau „turcesc”, deși materia primă provine din Rusia.

„Acest mecanism nu este neapărat o încălcare directă a sancţiunilor, dar creează ceea ce analiştii numesc o ‘uşă din spate’ pentru petrolul rusesc”, explică Chisăliţă.

Și România reflectă această reorganizare a pieței. Importurile de țiței și produse petroliere au rămas ridicate, iar sursele s-au diversificat.

„Importurile de motorină ilustrează clar schimbarea furnizorilor. Înainte de sancţiuni, Rusia era una dintre principalele surse. După 2022, motorina rusească a dispărut aproape complet din statistici, fiind înlocuită de importuri din Grecia, Turcia, Bulgaria, Italia şi din regiuni precum Statele Unite sau Orientul Mijlociu”, mai arată cercetarea.

Portul Constanța a devenit, între timp, un hub important pentru importurile din regiunea Mării Negre.

Analiza arată că sancțiunile au redus relația directă dintre Europa și Rusia, dar nu au eliminat complet influența petrolului rusesc.