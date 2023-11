Pensie dublă pentru mulți români. Daniel Baciu a explicat că vor exista români care vor beneficia de o creștere de 112% prin noua lege a pensiilor.

Președintele Casei Naționale de Pensii a dat exemple concrete în acest sens. El a prezentat situații concrete unde va exista o majorare de 112%, la pensie.

Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a oferit exemplul unui bărbat, mecanic utilaj în industria textilă. Acesta are stagiu de cotizare contributiv 15 ani și 28 de zile.

Șeful Casei de Pensii a susținut că, de la 1 ianuarie, indemnizația socială va crește. Ea va avea același mecanism de creștere precum valoarea punctului de pensie. Asta, a spus Baciu, pentru că se dorește ca indemnizația socială să crească tot cu de 13,8%, ajungând la valoarea de 1.281 de lei.

Un alt exemplu oferit a fost unui bărbat încadrat tot la indemnizația socială. Acest lucru s-a datorat faptului că a fost plătit cu salariul minim, deși a lucrat 36 de ani. Și în acest caz, se va înregistra o pensie aproape dublă.

Șeful Casei de Pensii a oferit detalii și despre cel mai mare beneficiu acordat prin noua lege a pensiilor. Conform acestuia, actul normativ adoptat recent va elimina inechitățile din sistemul de pensie.

Daniel Baciu a menționat și care este cel mai mare beneficiu pe care îl poate aduce această nouă lege. El a spus că cea mai mare noutate este acel număr de stabilitate, număr de puncte de fidelitate.

Acest lucru încurajează prelungirea vieții active. potrivit lui Baciu, sunt și aici praguri, în funcție de numărul de ani realizați peste stagiul de cotizare de 25 de ani.

„Cea mai mare noutate a legii este că avem un număr de stabilitate, un număr de puncte de fidelitate care, de fapt, încurajează prelungirea vieții active. Acesta este cel mai mare beneficiu pe care îl acordăm prin această nouă lege a pensiilor și aici avem pe praguri, în funcție de numărul de ani realizați peste acest stagiu de cotizare de 25 de ani.

Avem 0,5 puncte între 25 și 30 de ani, 0,75 de puncte între 30 și 35, chiar un punct în plus pentru fiecare an în plus cotizat pentru stagiul de 35 de ani”, a explicat Daniel Baciu.