Oana Roman le-a dat o vesta tristă urmăritorilor săi de pe Instagram. Fiica lui Petre Roman a anunțat printr-un InstaStory că mama ei, Mioara Roman, a ajuns de urgență la spital.

Oana Roman trece prin momente extrem de grele

„Mama e la spital. Nu am putere să fiu cu voi aici. Doamne ajută să fie bine.”, a fost mesajul transmis de Oana Roman.

La începutul lunii mai, Mioara Roman a mai avut nevoie de spitalizare. Atunci, Mioarei Roman i se reactivase o infecţie la rinichi. La fel ca și acum, tot Oana Roman a fost cea care a dat vestea tristă.

„Azi din păcate a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite pentru că nu se simțea bine. E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune. Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala.”, a scris Oana Roman pe Instagram la acel moment.

Mioara Roman are probleme grave de sănătate

Mioara Roman are 82 de ani și suferă de numeroase probleme de sănătate. Mioara Roman a fost diagnosticată cu boala Parkinson agresiv și are mâna dreaptă, la acest moment, total paralizată și imobilă. A suferit și mai multe accidente vasculare.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a declarat, anterior, Oana Roman.

Pentru ca Mioara Roman să beneficieze de îngrijirile de specialitate de care are nevoie, dar şi de un confort cât mai mare, Oana Roman a decis să-și interneze mama într-un centru de recuperare unde beneficiază de asistență de specialitate non-stop.