Oana Roman a povestit, în urmă cu ceva timp, că a trecut prin momente cumplite și a dezvăluit că a suferit din cauza lipsei de afecțiune din partea tatălui ei, Petre Roman. În schimb, Mioara Roman a lovit-o o singură dată cu o palmă. Ce spune Oana Roman despre copilăria sa?

Oana Roman nu s-a ferit niciodată să vorbească despre momentele grele prin care a trecut în copilărie. De această dată, vedeta a dezvăluit că mama sa a lovit-o o singură dată din cauză că a avut un comportament nepotrivit față de bona sa

„Aveam o guvernantă. O iubeam pe Cici din toată inima mea și din tot sufletul meu. Într-o zi, nu știu din ce motiv, i-am vorbit pe nas și mama m-a auzit. M-a luat deoparte, mi-a dat una și mi-a spus așa: Tu, deocamdată, ești un nimeni, ești un copil, iar această femeie…Datorită ei ești călcată, spălată, mâncată, îngrijită. Ea muncește cinstit și cu onoare. Există doar meserii bine sau prost făcute și nu contează ce faci, ci cum faci. Contează să faci foarte bine ceea ce faci, oricare ar fi lucrul acela.”, a declarat Oana Roman în podcast-ul lui Mihai Morar.

Oana Roman și-a amintit de vacanțele alături de mama ei

În această vară, Oana Roman a fost plecată într-o vacanța de vis, departe de România, în Coasta de Azur. Vedeta a profitat de ocazie și a dus-o pe micuța Isabela la o cafenea. Oana a postat o fotografie pe o rețea de socializare și a făcut o dezvăluire emoționantă. Vedeta a mărturisit că, în urmă cu 30 de ani, a fost cu Mioara Roman exact în același loc.

„Cu ISA mea la o cafea pe terasa @negrescohotel. În același loc fix acum 30 de ani am băut cu mama o cafea și am descoperit atunci Coasta de Azur și acest hotel de legendă. Sunt tare emoționată că am revenit aici la rândul meu cu fiica mea! Tradiția merge mai departe”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.