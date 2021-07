Într-o postare publicată pe Instastory, Oana Roman susține că Mioara Roman, mama sa se confruntă cu probleme mari de sănătate. La 81 de ani, Mioara Roman este de nerecunoscut, iar fiica lui Petre Roman susține că îmbătrânirea mamei sale a fost una bruscă.

Aceasta a mai adăugat că a vrut să o intereze de ceva vreme, însă din cauza pandemiei nu a putut. Mioara Roman suferă de Parkinson, o formă foarte agresivă și nu poate să își mai foloosească o mână, a adugat Oana Roman, susținând că nu a fost pregătită pentru o astfel de situație.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!”, dezvăluia ea.

Mioara Roman are Parkinson

De menționat este faptul că, înainte de Paște, Mioara Roman a fost internată într-un centru de recuperare, a fost externată, iar apoi a mers din nou acolo. Iată că acum, după o lună, Oana Roman a luat-o din nou acasă.

Potrivit acesteia, femeia în vârstă de 81 de ani a mai făcut o lună de tratament, pentru ca boala să nu mai evolueze atât de mult. Ea a mai adăugat că tratamentul va continua constant pentru a ține Parkinsonul sub control.

„Am ajuns să o iau pe mama de aici, de la centru. A mai făcut o lună de tratament. Cei de aici mi-au explicat că boala de care suferă mama, fiind o boală degenerativă, din păcate nu dă înapoi și trebuie avut foarte mare grijă ca ea să nu evolueze, să stagneze și pentru asta în mod constant și periodic trebuie să vină aici să facă tratamente și proceduri”, a mai spus Oana Roman la InstaStory.

Vedeta a mai adăugat că medicii care au ținut-o sub observație pe Mioara Roman, care a fost surprinsă recent la recuperare, i-au recomandat acesteia să facă regulat o serie de tratamente.

„Așa că periodic va mai veni câte două, trei săptămâni să facă aceste tratamente care o ajută ca starea ei să rămână staționară și să nu evolueze”, a adăugat vedeta.