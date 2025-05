BoldMind Capital vizează investiții strategice în companii private din România, Bulgaria și Croația, sprijinindu-le cu finanțare, expertiză și un network solid pentru a-și accelera creșterea. Pe lângă acest nou proiect, Dragoș Roșca are peste 20 de ani de experiență în investiții și management, având un portofoliu impresionant de companii susținute, precum Optiblu (Luxottica), 2Performant, Bento sau MedicHub.

BoldMind țintește companiile unde permanent se întâmplă câte ceva

Capital: Ați investit, de-a lungul timpului, în multe domenii, precum retail, marketing și distribuție, servicii HR, servicii financiare, IT, real estate. În ce zona ați avut cea mai plăcută experiență? Dar ca succes financiar?

Dragoș Roșca: Cele mai interesante din punct de vedere al provocărilor intelectuale sunt companiile în care am luat poziții majoritare. Sunt cele în care evident ne-am implicat cel mai mult. De asemenea, îmi plac companiile unde permanent se întâmplă câte ceva, cele care nu se mulțumesc cu status-quo-ul: se lansează un produs sau un serviciu nou, schimbăm o tehnologie de producție sau încercăm o nouă strategie de marketing sau vânzări, achiziționăm și apoi integrăm un business nou.

Deci nu domeniul este cel care determină satisfacția unei experiențe investiționale, ci echipa de parteneri/manageri din compania în care investim. Și de asemenea, succesul financiar nu depinde atât de mult de domeniu cât depinde de echipă și de momentul în care investești, respectiv cel în care vinzi o afacere. De exemplu, am obținut randamente foarte bune din investiții în companii din domeniul serviciilor de sănătate, cel al retail-ului specializat, al serviciilor profesionale și în industria alimentară.

Expertiză și un network solid

C: BoldMind Capital se uită și dincolo de granițele României. Unde în Estul Europei mai precis? Ați indentificat o pepinieră de succes?

D.R: În afara de România, ne uităm la oportunități de investiții din Bulgaria și Croația. Fiecare dintre aceste țări are domenii în care s-au dezvoltat companii extrem de competitive.

C: Acum e la moda să se investească în AI. Este o prioritate și în cazul BoldMind Capital? De ce?

D.R: Nu, companiile care dezvoltă Inteligența Artificială nu fac parte din sectoarele de activitate în care intenționăm să investim. Companiile din domeniul Inteligenței Artificiale sunt parte a sectorului mai larg de Tehnologie Informațională, în care investesc de obicei fondurile de Venture Capital (nu cele de Private Equity).

Fiecare fond de Investiții își definește o strategie proprie

C: Pe plan mondial, ce domenii sunt preferate de Fondurile de investiții?

D.R: Fondurile de Investiții nu sunt toate la fel. Ele se împart în multiple categorii: Fonduri de Private Equity (precum Boldmind) care investesc în companii din sectoarele economice tradiționale precum industrie, servicii, comerț, Fonduri de Venture Capital (care investesc în start-up-uri și companii tinere din sectoare economice noi precum inteligența artificială, biotehnologia, securitatea informațională, tehnologii cripto, etc.), Fonduri de Restructurare care investesc în companii cu probleme, Fonduri de Public Equity (care investesc în companii listate pe burse), Fonduri de Investiții în Instrumente cu Venit Fix (care investesc în depozite bancare, titluri de stat, obligațiuni corporatiste, credite de risc negarantate, instrumente de garanții comerciale, etc.), Fonduri de Investiții în Real Estate (care investesc doar în clădiri și proiecte de Real Estate), etc.

Fiecare fond de Investiții își definește o strategie proprie de investiții care poate cuprinde elemente precum: industriile/sectoarele economice în care vor să investească, tipul de companii în care investesc (IMM-uri, companii mari, companii aflate în etapa de creștere accelerată, companii aflate în etapa de succesiune a acționariatului etc.), modalitatea de implicare în companii (investiții minoritare sau investiții majoritare etc.).