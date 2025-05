Mai sunt doar 11 zile până când fondatori de start-up-uri care schimbă jocul, studenți pasionați de afaceri și creativitate, proprietari de IMM-uri se reunesc pentru a face schimb de idei, soluții și a-și împărtăși experiențele

Bref, între 21–25 mai 2025, în FOMO, peste 60 de speakeri români și străini pun stăpânire pe centrul Capitalei, cu sfaturi și proiecte, cu exemple de mare succes și definiții incendiare despre businessului antreprenorial aduc efervescența celor ce dețin cheile afacerilor de mine.

La FOMO vin Jason Derulo, Steven Bartlett și Sara Al Madani

Pentru cei mai obișnuiți cu numele de guru ale industriei mondiale, la București pot fi ascultați grei precum Steven Bartlett, Sara Al Madani, Dain Walker sau și Daniel Priestley. Mai mult, nr 1 este Jason Derulo, exemplul perfect de antreprenoriat muzical. Fără glumă…

Lista participanților români este și mai bogată și poate începe cu vestitul Iancu Guda, analist financiar de urmărit la Antena 3, Monica Munteanu, expertă în strategie de brand, Ștefan Hamza – fondator Hamza, Andreea Bădală, designer și fondator Murmur, Mihaela Mitroi, specialistă în fiscalitate și strategie financiară, sau Tudor Costinaș, director de comunicare Electric Castle. Mai adăugăm Radu Atanasiu, Ana-Maria Udriște, Radu Georgescu, Ilinca Păun sau Mihai Zânt, toți exemple de succes de la mass-market la nișă de nișă.

FOMO se va desfășura la Sala Palatului și în alte 4 locații din inima Bucureștiului: Sala Luceafărul, Grădina Alhambra, Apollo 111 și Nook.

Prima pas, prezentarea FOMO

La conferința de presă FOMO, a participat și Excelența Sa Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Mării Britanii si Irlandei de Nord.

„FOMO se potrivește perfect cu agenda de dezvoltare a Marii Britanii. Am depășit pragul de 10 miliarde de lire în schimburile comerciale UK-România. IMM-urile sunt motoare ale prosperității și au nevoie de susținere reală.”, a declarat Portman.

Și Adina Foldager, fondatoarea Adinish, a vorbit despre provocările antreprenoriatului: „Antreprenoriatul nu este neapărat despre bani, nu este despre independența financiară, pentru că, sinceră să fiu, nu am muncit niciodată atât de mult pe atât de puțin bani! E 1% idee și 99% transpirație. Dar când crezi cu toată ființa ta în proiectul tău, n-ai cum să nu reușești. Asta înseamnă să fii un modern owner.”

Robert Graur: Antreprenorul suferă de ADHD

Cu ocazia lansării FOMO, Robert Graur, cofondator al Modern Owners și antreprenor cu 15 ani vechime în zona de spectacole și festivaluri, coorganizator FOMO e-a povestit câte ceva despre ce mai înseamnă azi a fi antreprenor, adică un modern owner.

”FOMO este un festival de antreprenoriat în care vorbim despre educația antreprenorială și despre lifestyle-ul antreprenorial. Din punctul meu de vedere antreprenoriatul este un stil de viață. Și pentru asta trebuie să ai un mindset, un fel de a gândi aparte. Ei văd lucrurile puțin diferit, au un curaj mai mare și un alt apetit la risc decât oamenii normali”, spune Robert Graur pentru Capital.

”Ca format, ne-am gândit la ce e bun la o conferință și la ce e bun la un festival. Și așa a a ieșit FOMO. Dacă ne uităm la speakerii internaționali, ne-am gândit la ce e importat acum în antreprenoriat și care sunt valorile pe care antreprenorii ar trebui să țină cont în viitorul apropiat. Astfel, în afară de Jason Derulo, îl avem ca speaker out of the box aste Eddie Scott care vorbește despre cum poți folosi ADHD-ul ca atu în antreprenoriat. De fapt, mulți antreprenori au ADHD acesta este un avantaj major. E un prime spot care ar trebui să dea de gândit multora”, ne-a mai spus Robert.

”Antrentreprenorul este, în gândirea noastră, persoana care reușește să creeze sisteme de business funcționale, care aduc plus valoare atât echipei lui, cât și industriei unde activează, indiferent de timp și spațiu”, a mai spus Graur.