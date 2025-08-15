Un băiat de 11 ani a fost prins conducând o mașină pe o stradă dintr-o comună din Dolj. Când a văzut poliția, a apăsat accelerația, apoi a lăsat mașina și a fugit într-o curte. Copilul era în mașină împreună cu bunica lui, în vârstă de 57 de ani.

Polițiștii l-au observat în timp ce conducea și au început să-l urmărească. Când și-a dat seama că este urmărit, a încercat să fugă, dar s-a oprit în fața casei sale, a lăsat mașina și a intrat în casă.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru că a condus fără permis, iar cazul a ajuns la Parchet. Procurorii vor decide ce măsuri să ia.

După cazul copilului de 11 ani prins la volan în Dolj, un alt incident arată din nou pericolul condusului iresponsabil: un bărbat de 50 de ani din Năsăud a fost prins conducând haotic sub influența alcoolului.

Un bărbat de 50 de ani din Năsăud a fost prins conducând haotic pe DN 17C, sub influența alcoolului. Alți șoferi au observat comportamentul periculos și au sunat la poliție. Un echipaj format din polițiști și jandarmi l-a urmărit și l-a oprit în cartierul Lușca.

Testul cu etilotestul a arătat 1,46 mg/l alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru analize de sânge care să confirme alcoolemia. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal, iar ancheta continuă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.