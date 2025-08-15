Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini
Un băiat de 11 ani a fost prins conducând o mașină pe o stradă dintr-o comună din Dolj. Când a văzut poliția, a apăsat accelerația, apoi a lăsat mașina și a fugit într-o curte. Copilul era în mașină împreună cu bunica lui, în vârstă de 57 de ani.
Polițiștii l-au observat în timp ce conducea și au început să-l urmărească. Când și-a dat seama că este urmărit, a încercat să fugă, dar s-a oprit în fața casei sale, a lăsat mașina și a intrat în casă.
Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru că a condus fără permis, iar cazul a ajuns la Parchet. Procurorii vor decide ce măsuri să ia.
Șofer prins conducând beat pe DN 17C în Năsăud
După cazul copilului de 11 ani prins la volan în Dolj, un alt incident arată din nou pericolul condusului iresponsabil: un bărbat de 50 de ani din Năsăud a fost prins conducând haotic sub influența alcoolului.
Un bărbat de 50 de ani din Năsăud a fost prins conducând haotic pe DN 17C, sub influența alcoolului. Alți șoferi au observat comportamentul periculos și au sunat la poliție. Un echipaj format din polițiști și jandarmi l-a urmărit și l-a oprit în cartierul Lușca.
Testul cu etilotestul a arătat 1,46 mg/l alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru analize de sânge care să confirme alcoolemia. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal, iar ancheta continuă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.
În această minivacanță, polițiștii sunt în teren pentru a-i opri la timp pe cei care pun vieți în pericol, sub influența alcoolului sau altor substanțe”, a informat, vineri, IPJ Bistriţa-Năsăud.