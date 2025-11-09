Din cuprinsul articolului TOP 8 motive pentru care radiologia intervențională a revoluționat medicina modernă:

„Imagistica medicală a transformat radical felul în care înțelegem și tratăm bolile. A oferit medicilor o „fereastră” spre interiorul corpului uman, permițând diagnosticarea și tratamentul bolilor cu o precizie fără precedent. Dar adevărata revoluție a început atunci când imagistica a devenit mai mult decât un instrument de diagnostic – când a devenit ghidul unei medicini noi, minim invazive. Astfel s-a născut Radiologia Intervențională – „copilul teribil” al imagisticii, care a deschis poarta către o medicină sigură, elegantă și profund umană. Radiologia Intervențională înseamnă tratament prin imagini: medicul pătrunde în interiorul corpului printr-o incizie de doar câțiva milimetri, ghidează microcatetere până la locul exact al bolii și acționează cu precizie milimetrică, fără bisturiu, fără anestezie generală, fără suferință inutilă. Rezultatul: intervenții rapide, sigure, recuperări scurte și o calitate a vieții pe care medicina clasică nu o putea oferi.”, declară dr. Rareș Nechifor, medicul cu peste 10 000 de intervenții endovasculare realizate cu succes prin proceduri minin-invazive, non-chirurgicale de Radiologie Intervențională, și fondator al Endovascular Network.

Proceduri minim invazive : Intervențiile se realizează prin incizii minuscule (sau chiar doar prin puncție, folosind ace și catetere subțiri), evitându-se astfel operațiile chirurgicale deschise, care implică traumatisme tisulare extinse. Recuperare mai rapidă : Datorită naturii minim invazive, pacienții se recuperează mult mai repede, petrecând adesea doar o noapte în spital sau chiar revenind acasă în aceeași zi (proceduri ambulatorii). Risc redus de complicații : Comparativ cu chirurgia clasică, riscurile de infecții, sângerări majore și alte complicații postoperatorii sunt semnificativ mai scăzute. Precizie îmbunătățită : Utilizarea ghidajului imagistic în timp real (fluoroscopie, ecografie, CT, RMN ) permite medicilor să localizeze și să trateze cu exactitate zona afectată, minimizând afectarea țesuturilor înconjurătoare sănătoase. Mai puțină durere și nevoie redusă de anestezie generală : Majoritatea procedurilor de radiologie intervențională necesită doar anestezie locală sau sedare ușoară, evitând riscurile asociate cu anestezia generală și reducând disconfortul postoperator. Alternative de tratament pentru pacienții inoperabili chirurgical : Oferă opțiuni de tratament pentru pacienții care nu sunt candidați potriviți pentru chirurgia deschisă din cauza vârstei înaintate, a comorbidităților sau a localizării dificile a afecțiunii. Gamă largă de aplicații terapeutice : Domeniul acoperă o varietate mare de afecțiuni, de la tratamente vasculare (embolizări, stentări, angioplastii) și oncologice (ablație tumorală, chemoembolizare) până la drenaje de abcese și managementul durerii cronice. Costuri de sănătate reduse : Prin scurtarea duratei de spitalizare și reducerea complicațiilor, radiologia intervențională contribuie la optimizarea costurilor generale ale sistemului de sănătate.

Experimentată încă din anii 50, cu o dezvoltare însă uluitoare în ultimii 30 de ani, Radiologia Interventionala a fost recunoscută ca specialitate clinică de sine stătătoare în America, la egalitate cu celelalte ramuri medicale tradiționale. Radiologia Intervențională oferă soluții terapeutice ce completează sau înlocuiesc soluțiile clasice pentru marea majoritate a specialităților medicale și chirurgicale.

La apoape 25 de ani de la pacientul 1 în Radiologia Intervențională din România, astăzi, peste 5000 de pacienți sunt tratați anual în țară prin proceduri de Radiologie Intervențională. Sunt în jur de 35 de medici radiologi intervenționiști ce încearcă să asigure o acoperire națională pentru aceste intervenții prin cele aproximativ 40 de centre specializate (de stat și private) dotate cu angiografe și aparatură specific în toată țara – București, Târgu Mureș, Timișoara, Cluj, Iași, Brașov, Constanța, Mioveni, Pitești, Craiova, Suceava, Oradea, Tulcea. Societatea Română de Neuro-radiologie și Radiologie Intervențională coordonează activitatea, iar Programul Național de Radiologie Intervențională încearcă să o finanțeze, să ofere suport pentru aceste proceduri. În ultimii ani, a fost conceput și Atestatul de Radiolog Intervenționist prin care este reglementat modul prin care medicilor li se recunoaște pregătirea profesională.