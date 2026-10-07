Donald Trump Jr. a returnat banii pentru nunta oferită de un oligarh rus: „Da, a făcut asta. A rambursat într-adevăr banii cheltuiţi pentru cadou”

Donald Trump Jr. a returnat banii cheltuiți de omul de afaceri rus Umar Kremlev pentru festivitățile nunții sale, desfășurate în Bahamas în luna mai, potrivit lui Kremlev. Rambursarea vine după controverse în SUA.

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump, a returnat banii oferiți de omul de afaceri rus Umar Kremlev pentru festivitățile organizate cu ocazia nunții sale, a afirmat Kremlev marți, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Istanbul.

Declarația vine după câteva săptămâni de controverse în Statele Unite privind banii oferiți pentru eveniment. Kremlev a confirmat că Trump Jr. a rambursat suma cheltuită, însă a precizat că nu înțelege motivul pentru care fiul președintelui american a decis să returneze banii.

Omul de afaceri rus, considerat apropiat de Kremlin, a susținut că nu a fost vorba despre un cadou destinat în mod special lui Donald Trump Jr., ci despre un eveniment la care au contribuit mai multe persoane. El a apreciat că situația a fost exagerată și că „oamenii au făcut mare caz din asta”.

„Da, a făcut asta. A rambursat într-adevăr banii cheltuiţi pentru cadou. Dar, ca să vorbesc sincer, nu înţeleg de ce a decis să o facă. A fost un eveniment comun, nu a fost un cadou special sau ceva de genul acesta”, a punctat oligarhul rus.

Afacerea, dezvăluită în septembrie, a provocat controverse în Statele Unite, iar senatorul republican John Curtis a cerut deschiderea unei anchete în Congres. El a considerat că o petrecere de nuntă organizată pe o insulă privată și plătită de un oligarh cu legături cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, este diferită de un cadou de nuntă obișnuit.

Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina Trump, au confirmat la jumătatea lunii septembrie, într-o postare pe Instagram, că Umar Kremlev, pe care l-au descris drept un bun prieten, le-a oferit în luna mai două seri de festivități în Bahamas.

Președintele SUA, Donald Trump, a justificat la rândul său cadoul, în pofida preocupărilor legate de posibilitatea unei influențe străine asupra familiei prezidențiale. El a afirmat că organizarea unei petreceri de nuntă de către un prieten este un lucru obișnuit și că, de-a lungul timpului, a organizat la rândul său numeroase astfel de evenimente.

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), organizație de care Comitetul Internațional Olimpic s-a distanțat după mai multe avertismente referitoare la guvernanța financiară și aspectele de etică. Potrivit unui comunicat al IBA, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Kremlev, în aprilie 2026, Ordinul Prieteniei, o distincție oficială a Federației Ruse. Comunicatul a fost însoțit de o fotografie în care cei doi apar strângându-și mâna.