Actorul Jon Lindstrom a anunțat vestea decesului lui Nicholas Pryor pe rețelele de socializare: „Nick a fost un om și un prieten excepțional. … A fost un mentor, un confident de încredere și o figură paternă, interpretând cu măiestrie roluri de părinte”.

Nicholas Pryor a fost tatăl lui Tom Cruise în filmul ”Risky Business” și tatăl lui Kathleen Robertson în serialul de succes al anilor 90 ”Beverly Hills, 90210”.

Apoi a primit un rol principal în primul sezon al serialului CBS, ”Love Is a Many Splendored Thing”, iar ulterior a jucat în serialele ”All My Children” și ”The Edge of Night”, scrie Deadline.

La mijlocul anilor 1970, a primit roluri în câteva filme pentru marele ecran, cele mai cunoscute fiind ”The Adams Chronicles” și ”Washington: Behind Closed Doors”.

A avut apariții notabile în serialele ”M*A*S*H„, ”Eight Is Enough”, ”Silver Spoons” și ”Falcon Crest”

În anii 80 Nicholas Pryor a continuat să obțină roluri în filme, interpretând rolul tatălui lui Tom Cruise în filmul” Risky Business”. La scurt timp, a jucat în ”The Falcon and the Snowman”, alături de Timothy Hutton și Sean Penn.

În anii 90 a fost distribuit în serialul de succes „Beverly Hills, 90210”

Nicholas Pryor a continuat să joace în diverse seriale TV și în filme și în anii 1990, obținând un rol în serialul ”Beverly Hills, 90210”. A apărut în peste 20 de episoade, din 1994-1997. Au urmat roluri în ”Legea L.A”.; ”Matlock”; Chicago Hope; ”Doctor Quinn” sau ”Verdict Crimă”.

Ultimele sale apariții pe ecran au fost în 2021, în seria „Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier” și ”Halloween Kills.

Pryor a jucat și în numeroase producții de pe Broadway.

Decesul lui Nicholas Pryor survine la scurt timp după moartea unei mari actrițe

În urmă cu doar o lună, s-a stins și una dintre cele mai iubite actrițe din Noua Zeelandă, după ce s-a luptat ani la rând cu o boală a creierului.

Glenis Levestam a murit, la finele lunii septembrie, într-un azil din Wellington. Avea 87 de ani și timp de peste patru decenii a încântat publicul cu rolurile din diverse seriale și producții cinematografice.

În urmă cu 5 ani, ea a fost diagnosticată cu demență, potrivit Daily Mail.

Moartea sa a fost confirmată într-un necrolog publicat într-un ziar local: „Glenis a murit liniștită, la Roseneath Lifecare, pe 14 septembrie. Mulțumiri speciale personalului de la Roseneath pentru îngrijirea atentă care i-a fost acordată lui Glen în ultimele luni”.

Cel mai cunoscut rol rămâne cel din comedia ”NZ Braindead”, regizată de Peter Jackson

Glenis Levestam și-a început cariera la vârsta de 20 de ani, în 1966 și a apărut în multe filme și seriale TV din Noua Zeelandă, timp de patru decenii.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne cel din comedia de groază ”NZ Braindead” din 1992, film regizat de Peter Jackson, regizorul trilogiei ”Stăpânul Inelelor”.

De asemenea, a apărut alături de actorul american Kevin Sorbo în serialul TV ”Hercules: The Legendary Journeys” și în filmul ”Fracture”, din 2004.