Gavin Creel a dus în ultimele luni o luptă grea cu o boală incurabilă: tumora malignă a tecii nervului periferic (MPNST), o formă rară și agresivă de cancer.

Actorul în vârstă de 48 de ani a primit acest diagnostic dur în luna iulie, potrivit The New York Times. Potrivit publicației americane, decesul lui Creel a fost confirmat de partenerul său, Alex Temple Ward.

Gavin Creel a avut o carieră de peste 20 de ani

Cu o carieră în teatru de peste 20 de ani, Creel a câștigat un premiu Tony în 2017 pentru cel mai bun actor într-un musical, pentru rolul lui Cornelius Hackl în ”Hello Dolly!”.

De asemenea, avut nominalizări la Premiile Tony pentru rolul din producția originală ”Thoroughly Modern Millie”, unde, de altfel, și-a făcut debutul pe Broadway și în 2009, pentru un musical după celebrul film ”Hair”, regizat de Milos Forman.

În 2023, Creel a prezentat pe Broadway un musical semnat de el ”Walk on Through: Confessions of a Museum Novice”, care conținea 17 cântece originale.

Vestea dispariției sale a generat o undă de șoc în comunitatea artistică

Vestea dispariției sale a generat o undă de șoc în întreaga comunitate artistică, zeci de mesaje fiind postate pe rețelele de socializare. Într-o postare pe Instagram, actorul și compozitorul Lin-Manuel Miranda a scris că este „devastat” de moartea bunului său prieten.

„Gavin Creel a fost primul nostru rege când tot ce aveam erau doar 11 cântece. El putea să țină publicul concentrat, timp de două ore, cu talentul și carisma sa”, a spus acesta.

”Nu te vom uita niciodată”

„E greu de imaginat că nu mai este printre noi”, a continuat Miranda. „Te iubim și te vom iubi mereu, Gavin.”

Un alt colaborator apropiat a adus un omagiu regretatului actor, scriind: „Nu am cuvintele potrivite pentru a descrie cât de trist sunt. Este una dintre acele zile pe care nu aș fi dorit să le trăiesc. Nu te vom uita niciodată, Gavin Creel.”

Broadway-ul a pierdut o altă vedetă în această vară

Lumea artistică de pe Broadway a pierdut în această vară o altă mare vedetă. Ron Simons, actor și producător, de patru ori premiat cu Premiul Tony, a murit la vârsta de 63 de ani.

Ron Simons este cel care a produs numeroase producții pe Broadway, inclusiv „Porgy and Bess”, „A Gentleman’s Guide to Love and Murder” și „Jitney”. Cauza morții nu a fost făcută publică, scrie Hollywoodreporter.

Născut la Detroit pe 30 noiembrie 1960, Simons nu a urmat o carieră în actorie și teatru, deși și-ar fi dorit. După ce a absolvit Columbia Business School în 1989 cu o diplomă în marketing și afaceri internaționale, și-a început cariera la Microsoft, ca manager de produs, în San Francisco.

Abia mai târziu, la 39 de ani, a decis să renunțe la acest job și să-și urmeze visul de a avea o carieră în lumea divertismentului.

Și-a luat masteratul în actorie de la Universitatea din Washington și s-a mutat din California la New York, unde s-a alăturat Teatrului Clasic din Harlem și a început să primească roluri secundare în filme și emisiuni TV.

A jucat în seriale cunoscute precum „Jonny Zero”, „Law & Order: Criminal Intent”, ”Gun Hill Road”, și în filmele ”The Defenders”, ”Daredevil”, ”The Resident” și ”Then Came You”.

Cu toate acestea, Simons a decis să se îndrepte spre producție atunci când nu a mai obținut atât de multe roluri pe cât și-ar fi dorit. Așa că a fondat SimonSays Entertainment, în 2009.

Primul job de producător a fost cu filmul ”Night Catches Us”, cu Kerry Washington și Anthony Mackie în rolurile principale.

În teatru, a produs punerea în scenă din 2012 a operei ”Porgy and Bess”, cu Audra McDonald și Norm Lewis.