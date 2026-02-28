Lauren Chapin s-a născut pe 23 mai 1945, în Los Angeles. Și-a început cariera în anii 1950, cu un rol minor în filmul A Star Is Born, în care au jucat Judy Garland și James Mason. A apărut apoi în producții de televiziune precum Lux Video Theatre, potrivit Los Angeles Times.

Rolul care i-a marcat cariera a fost cel al lui Kathleen Anderson, numită și Kathy sau poreclită Kitten, în serialul Father Knows Best. Producția a fost difuzată între 1954 și 1960 și a alternat între rețelele CBS și NBC.

Serialul îl avea în rol principal pe Robert Young, în rolul capului familiei Anderson. Personajul interpretat de Lauren Chapin era cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei. Frații ei din serial au fost interpretați de Elinor Donahue și Billy Gray.

Sitcomul, premiat cu Emmy, a avut peste 200 de episoade în șase sezoane și a reprezentat cea mai importantă parte a carierei sale pe ecran.

După încheierea serialului, Lauren Chapin a mai avut o apariție în General Electric Theater. Aproape două decenii mai târziu, a jucat în filmul The Amorous Adventures of Don Quixote and Sancho Panza și în două episoade speciale de reuniune ale serialului „Father Knows Best”.

În 1980, a apărut alături de Gary Coleman în filmul Scout’s Honor. A revenit pe ecran abia în perioada 2016–2017, în serialul de pe YouTube School Bus Diaries, unde a interpretat rolul unei șoferițe de autobuz școlar în vârstă.

În afara platourilor de filmare, Lauren Chapin a fost evanghelistă și a susținut activități de predicare și implicare în comunitate. S-a ocupat și de activități caritabile și a lucrat ca agent de talente, îndrumând tineri actori, printre care și Jennifer Love Hewitt.

În 1989, a publicat volumul Father Knows Best: The Lauren Chapin Story, în care a relatat experiențele din perioada serialului, dar și dificultățile din viața personală. Cartea a inclus referiri la abuzuri suferite în familie, precum și la probleme ulterioare legate de dependență de droguri, tentative de suicid, căsnicii dificile și probleme legale.

Fiul său, Matthew Chapin, a anunțat pe Facebook că mama sa a murit după o luptă lungă și grea cu cancerul, care a durat cinci ani. El a transmis că este fără cuvinte în acest moment și a cerut gânduri și rugăciuni pentru familie în această perioadă dificilă.

Potrivit informațiilor publicate de The Hollywood Reporter, Lauren Chapin lasă în urmă un fiu, o fiică și pe fratele său, Michael Chapin.