Johnson a murit pe 2 ianuarie în urma unei suferințe îndelungate, a confirmat reprezentantul său pentru EW.

Și-a făcut debutul în televiziune în serialul SF „Battlestar Galactica” din 1978

Născut în New Jersey în 1942, Johnson și-a început cariera făcând figurație la Universal Studios. El și-a făcut debutul în televiziune ca războinic în serialul SF „Battlestar Galactica” din 1978. Un an după, avea să primească rolul unuia dintre piloți.

A murit Harry Johnson. A jucat în serial de succes precum ”M*A*S*H”, ”L.A. Law”, ”Dynasty”, ”Melrose Place”

Doliu în televiziune. În anii 70 și 80, a obținut mai roluri de invitat în mai multe seriale de televiziune îndrăgite. Inclusiv în ”M*A*S*H”, ”Quincy M.E., ”The Incredible Hul”, ”L.A. Law”, ”Dynasty”, ”Who’s the Boss?”, ”Melrose Place”, Party of Five” și ”Days of Our Lifes”. De asemenea, a jucat alături de Adam West în filmul ”Time Warp” din 1981.

Johnson a avut o carieră prolifică și în culise. El și-a împrumutat vocea personajelor din seria de jocuri video Need for Speed ​​și pentru filme precum ”Hot Pursuit”, ”Black Mass” și ”Bird Box”.

A scris mai multe romane sub numele de Harry Castle

Din 1993 până în 1994, Johnson a avut apariții memorabile, în rolul lui Harry, într-o serie de reclame, atât la televiziune cât și la radio, „Harry & Louise”, în care era satirizat planul de sănătate al președintelui de atunci Bill Clinton.

Pe lângă cariera în televiziune, Johnson a scris mai multe romane sub numele de Harry Castle. Primul său roman, ”Fugitive Romance: The Fictional Memoir of a Hollywood Screenwriter”, a fost lansat în 2013, fiind urmat de o colecție de nuvele intitulată ”Miracles & Misfits”.

În urma sa rămân soția și copiii săi vitregi, Oliver și Penelope.

Un alt actor din serialul „MASH„ a murit anul trecut

Gerald Castillo, actorul cunoscut publicului din seriale de succes precum ”Salvați de clopoțel”, ”Dallas”, și ”Spitalul de urgență” a murit anul trecut, în mai.

Castillo, care l-a interpretat pe tatăl lui Mario Lopez în sitcomul NBC ”Saved by the Bell” a fost și unul dintre protagoniștii serialului MASH. El a murit în locuința sa din Houston, a anunțat soția sa, Dayna Quinn-Castillo, potrivit Hollywood Reporter.

Castillo a interpretat numeroase roluri pe marele și pe micul ecran, printre care rolul detectivului Michael Benedict în ”Hill Street Blues” difuzat de NBC în 1987, al Dr. Herrara în ”Knots Landing” de la CBS, în 1990, și l-a întruchipat pe judecătorul Davis Wagner în serialul ”Spitalul de urgență”, în anii 90.

De asemenea, a apărut în multe alte producții TV de-a lungul carierei sale, de la seriale ca All in the Family, Barnaby Jones, M*A*S*H, și Dinastia până la Night Court”, ”Dallas” și ”CSI: Crime Scene Investigation”.

Era considerat un regizor carismatic

Pe marele ecran, Castillo a jucat în filme ca Through Naked Eyes (1983), Death Wish 4: The Crackdown (1987), Kinjite: Forbidden Subjects (1989), Delta Force 2: The Columbian Connection (1990), State of Emergency (1994) și Above Suspicion (1995). În serialul „Salvați de clopoțel” l-a interpretat pe maiorul Slater, un părinte foarte strict, dar iubitor.

Născut la Chicago pe 23 decembrie 1932, Castillo a studiat actoria și regia la Goodman Theatre în orașul natal, în anii ’60. Apoi a urcat pe scene în toată America, alături de vedete precum Rita Moreno, Jessica Tandy, James Broderick, Jeanne Crain și Sherman Hemsley.