Doliu imens! Eileen Saki, actrița cunoscută pentru rolul din serialul M.A.S.H, a încetat din viață. Ea avea vârsta de 79 de ani.

”Eileen Saki a murit în mod pașnic la Los Angeles pe 1 mai. A fost diagnosticată cu cancer pancreatic în ianuarie. Ea a supraviețuit cancerului pulmonar în 2004. A fost adesea recunoscută după chip sau chiar doar după voce de către oameni care știau că o cunosc de undeva – și îi plăcea să vorbească cu tinerii actori despre călătorie.

A avut o a doua șansă la audiție și să lucreze în industria pe care o iubea atât de mult – a filmat câteva reclame mari cu puțin timp înainte de diagnosticare”, a declarat managerul ei, Camilla Fluxman Pines, pentru revista People.

Eileen Saki a jucat rolul lui Rosie în M.A.S.H

Fostul coleg de serial al lui Saki, Jeff Maxwell, care l-a interpretat pe soldatul Igor Straminsky în serialul CBS, i-a adus un omagiu într-o postare pe Facebook pentru podcastul său M.A.S.H Matters. El a descris-o ca fiind ”grațioasă, amuzantă, implicată, profundă, adorabilă și plină de energie”.

Eileen Saki a jucat rolul lui Rosie în M.A.S.H, proprietara localului Rosie’s Bar. Actrița a mai jucat rolul lui Dr. Fujimoto în filmul „Splash” din 1984. De asemenea a mai apăruti în „CHiPs” și „History of the World: Part I”.

Lumea filmului este îndurerată și după anunțul de acum câteva zile privind trecerea la cele veșnice a actriței britanice Barbara Young. Născută pe data de 9 februarie 1931, în Anglia, ea a devenit cunoscută pentru rolurile din serialul Coronation Street și Last of the Summer Wine.

Un alt protagonist al celebrului serial s-a stins din viață

La sfârșitul anului trecut un alt cunoscut actor american, protagonist al aceluiași serial M.A.S.H, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Stuart Margolin a murit din cauze naturale.

Margolin și-a început cariera la începutul anilor 1960, făcând figurație în seriale populare precum „The Fugitive”, „Ben Casey” și ”Alfred Hitchcock Presents”. Margolin a continuat să apară în seriale TV precum „The Virginian”, „The Monkees”, „Bewitched”. Apoi a devenit cunoscut și pentru rolul din comedia ”Love, American Style”, între anii 1966-1973.

În 2021, a murit și actorul american Robert Hogan. El a fost cunoscut pentru rolurile sale în seriale precum „M*A*S*H” şi „The Wire”. În serialul devenit cult M.A.S.H el a jucat rolul pilotului de elicoptere Smilin’ Jack Mitchell.