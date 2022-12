Și-a început cariera la începutul anilor 1960, făcând figurație în seriale populare

Margolin și-a început cariera la începutul anilor 1960, făcând figurație în seriale populare precum „The Fugitive”, „Ben Casey” și ”Alfred Hitchcock Presents”. Margolin a continuat să apară în seriale TV precum „The Virginian”, „The Monkees”, „Bewitched”. Apoi a devenit cunoscut și pentru rolul din comedia ”Love, American Style”, între anii 1966-1973.

A câștigat două premii Emmy pentru rolul din serialul „The Rockford Files”

Unul dintre rolurile memorabile ale carierei sale a fost cel din filmul „Death Wish”, din 1974, unde a jucat alături de Charles Bronson. Actorul a primit rolul vieții sale, Evelyn „Angel” Martin în serialul de succes „The Rockford Files”. Margolin a câștigat două premii Emmy, în 1979 și 1980, pentru rolul din acest serial difuzat de NBC. „The Rockford Files” a fost un succes al anilor 70, ocupând locul 14 în topul producțiilor de televiziune. Primul sezon a fost difuzat între 1974-1975, coloana sonoră a filmului, scrisă de Mike Post, intrând în Top 10.

Considerat un serial cult, „The Rockford Files” a câștigat în 1978 premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic. De asemenea, a fost nominalizat la această categorie pentru ultimele două sezoane, după cum informează New York Post.

„Nu am regretat niciodată această alegere”

Actorul și prietenul său, James Garner, a dezvăluit în memoriile sale din 2011, „The Garner Files”, că l-a descoperit pe Margolin într-un clip din „Love, American Style” și a decis să-l ia ca partener în serialul ”Nichols”, din 1971.

„Eram un tânăr actor și la un moment dat am avut de ales: să particip la „The Mary Tyler Moore Show” sau să joc serialul Nichols, alături de Jim Garner. Am ales să lucrez cu Jim Garner pentru că am crezut că mă voi distra mai mult. Nu am regretat niciodată această alegere”, a spus Margolin într-un interviu din 2017. În timp ce Nichols a durat doar un sezon, cei doi s-au reunit în ”The Rockford Files”, care a durat din 1974 până în 1979. Ultimul rol al lui Matgolin a fost cel din filmul din 2020, ”What The Night Can Do”, pentru care a scris și scenariul, filmul fiind regizat de fiul său vitreg, Christopher Martini.