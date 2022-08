Doliu imens în lumea filmului. O actrița americană cunoscută de generații întregi s-a stins din viață. Este vorba despre Nichelle Nichols. Ea a devenit celebră mai ales pentru rolul său din serialul SF Star Trek din anii 1960

Nichelle Nichols a murit la vârsta de 89 de ani. Actrița a interpretat rolul locotenentului Nyota Uhura din serial, devenind, astfel, una dintre primele actrițe de culoare din SUA care a jucat un rol major.

Nichelle Nichols a murit din cauze naturale sâmbătă seara, a declarat fiul ei, Kyle Johnson, citat de BBC.

Într-o declarație postată pe Facebook, acesta a anunțat decesul mamei sale.

„Regret să vă informez că o mare lumină de pe firmament nu mai strălucește pentru noi așa cum a făcut-o timp de atâția ani. Lumina ei însă, ca și galaxiile străvechi care se văd acum pentru prima dată, vor rămâne pentru noi și pentru generațiile viitoare, pentru ca noi și generațiile viitoare să ne bucurăm, să învățăm și să ne inspirăm”, a scris fiul celebrei actrițe pe pagina sa de socializare.

Serialul de televiziune Star Trek a eliminat stereotipurile în anii 1960 prin distribuirea actorilor de culoare și a celor din minorități în roluri importante. Nicholls a fost distribuită în serial în rolul locotenentului Uhura, care a fost prezentată ca un ofițer de comunicații competent și echilibrat – spulberând stereotipurile.

În 1968, ea și starul William Shatner, care l-a interpretat pe căpitanul Kirk în serial, au inovat atunci când fost protagoniștii primului sărut interrasiale din televiziune, cu toate că nu a fost unul romantic. În ciuda succesului ei, Nicholls s-a gândit inițial să părăsească serialul, dar a fost convinsă să rămână de Martin Luther King Jr. Ea a continuat să joace în primele șase filme Star Trek apărute după încheierea serialului, în 1969.

Pe lângă activitatea de actriță, Nicholls a devenit și ambasador al agenției spațiale americane NASA, ajutând la recrutarea de femei și minorități pentru programul spațial al acesteia.

La aflarea veștii morții ei, George Takei, colegul de platou din Star Trek, a scris un mesaj pe tweeter în amintirea celebrei actrițe.

„Aș avea mai multe de spus despre deschizătoarea de drumuri, incomparabila Nichelle Nichols, care a împărțit puntea de comandă cu noi în calitate de locotenent Uhura de pe USS Enterprise și care a murit astăzi la vârsta de 89 de ani. Pentru astăzi, inima mea este grea, iar ochii mei strălucesc precum stelele printre care te odihnești acum, prietena mea cea mai dragă”, a notat acesta.

