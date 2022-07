Actorul a decedat vineri din cauza unor complicații apărute în timpul unei intervenții chirurgicale de urgență, a confirmat managerul actorului, Lisa Gallant.

Ultimele zile le-a petrecut alături de familie

În 2015, Itzin a suferit un „atac de cord major” în timpul unui spectacol de Shakespeare, dar „și-a revenit și a continua să se dezvolte în teatru, film și televiziune”, a declarat Gallant într-un comunicat.

„Dragostea sa pentru artă a fost depășită doar de dragostea pentru familia sa. Greg a fost căsătorit cu dragostea vieții sale, Judie, timp de 43 de ani și are doi copii, care au fost mândria și bucuria lui: Wilke (de asemenea actor) și Julia (artistă) și are un nepot, Wylder Gregory”, a continuat ea, potrivit People.

„Ultimele sale zile le-a petrecut alături de sora sa Pamela și de nepoții săi, Deidre și Aaron, și de strănepoții săi, Claire și Cole, împreună cu fiul și nepotul său.”

Fiul său, Wilke a împărtășit un omagiu sincer adus tatălui său pe rețelele de socializare, scriind: „Este greu de pus în cuvinte viața unui om trăită la maxim”.

„Tatăl meu a fost cunoscut în lume ca un actor fenomenal, cu o operă care ar întrece CV-urile celor mai mulți actori celebri”, a scris el. „A jucat în orice, de la Airplane, Friends, Star Trek: Deep Space Nine, Mork and Mindy și, bineînțeles, în rolul infamului președinte din 24 și în multe altele.”

El a continuat: „Dar mulți oameni îl cunoșteau cu adevărat pentru reprezentațiile sale incredibile pe scenă. Îmi amintesc că l-am urmărit în one man show-ul Shipwrecked de Donald Margulies și am rămas uimit, înmărmurit că omul de pe scenă era tatăl meu. Era îndrăgostit de teatru și, chiar și pe patul de moarte, putea să recite Shakespeare de parcă ar fi inventat singur cuvintele.”

El a încheiat mesajul, scriind: „Nu voi simți niciodată că am avut suficient timp împreună. Te iubesc și chiar nu știu ce mă voi face fără tine. Ai fost iubit de toți și ne vei lipsi enorm de mult. Mă bucur că am reușit să petrecem aceste ultime zile împreună”.

Actorul, nominalizat la două premii Emmy pentru rolul din 24

Jon Cassar, producătorul executiv al serialului 24, și-a amintit de Itzin pe Twitter după decesul actorului.

„Prietenul meu Greg Itzin a murit astăzi”, a împărtășit el. „A fost unul dintre cei mai talentați actori cu care am avut onoarea să lucrez, dar mai mult decât atât, a fost un tip grozav.”

„Va fi regretat de familia sa din distribuția 24, care nu a avut nimic altceva decât dragoste și respect pentru el”, a adăugat el. „Ți-ai lăsat amprenta, acum Odihnește-te în pace, prietene”.

Itzin s-a alăturat distribuției din 24 în timpul celui de-al patrulea sezon al serialului, în 2005. În acel sezon, el l-a interpretat pe vicepreședintele Charles Logan, iar în sezonul următor, personajul său a devenit președinte. A fost nominalizat la două premii Emmy pentru acest rol.

În 2010, Itzin s-a destăinuit despre faptul că este mândru că face parte din distribuția serialului 24.

„Statutul lui 24, universalitatea sa, puterea sa, modul în care este realizat, locul său în mitologia noastră, în istoria noastră, în „industrie”, în mintea publicului și în percepția lumii despre America”, a împărtășit el la acea vreme. „Acestea sunt realități observabile și remarcabile. Este destul de copleșitor. Și incitantă. Și un motiv de mândrie”, declara acesta pentru sursa citată.

Actorul, cunoscut pentru multe seriale americane

Pe lângă munca sa în serialul 24, Itzin a apărut în numeroase seriale de televiziune, printre care NCIS, Friends, Murder One, The Mentalist, Desperate Housewives și Boston Legal. De asemenea, a interpretat mai multe personaje în Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager și Star Trek: Enterprise.

Pe marele ecran, actorul originar din Washington, D.C. – care s-a format la American Conservatory Theater din San Francisco – a apărut în Lincoln, de Steven Spielberg, precum și în The Ides of March, The Change-Up și Fear and Loathing in Las Vegas.

Itzin a primit o nominalizare la Tony pentru rolul său din The Kentucky Cycle în 1994. Ulterior, s-a întors pe Broadway în 2010 pentru a prelua rolul lui Kenneth Lay în Enron.