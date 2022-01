Doliu în lumea muzicii. Stephen J. Lawrence a încetat din viață, la vârsta de 82 de ani. El este unul dintre compozitorii muzicii din îndrăgitul serial pentru copii „Sesame Street”. Anunțul a fost făcut de organizaţia nonprofit aflată în spatele acestui serial.

Muzicianul a compus „peste 300 de cântece şi partituri îndrăgite” pentru „Sesame Street”, a precizat luni Sesame Workshop. Cauza morţii lui Lawrence, care a decedat joia trecută în statul american New Jersey, nu a fost dată publicităţii, potrivit Entertainment Weekly.

Lawrence a colaborat cu producătorii serialului „Sesame Street” timp de peste 30 de ani, începând din anii 1980, a precizat Sesame Workshop. El a câştigat trei premii Emmy pentru contribuţia sa la „Sesame Street”, fiecare pentru realizări remarcabile în ceea ce priveşte regia şi compoziţia muzicală. Muzicianul a primit aceste distincţii în 1990, 2002 şi 2003.

„Suntem întristați de moartea prietenului nostru Stephen Lawrence, care a compus peste 300 de cântece și partituri îndrăgite în peste 30 de ani de activitate pe Sesame Street, cum ar fi clasicul „Fuzzy and Blue”. Îți mulțumim pentru că ai adus zâmbete, râsete și darul muzicii în cartierul nostru”, a scris Sesame Street pe contul său oficial de Twitter, distribuind un clip al celebrei melodii cu Grover și Cookie Monster.

Cine a fost Stephen J. Lawrence

Lawrence a compus muzica mai multor filme, printre acestea remarcându-se drama „Dragonfly” din 1976, filmul poliţist „Alice Sweet Alice”, tot din 1976, şi thriller-ul „Mirrors” din 1978.

Sursa citată a arătat că munca lui Lawrence cu Jim Henson Company – și cu divertismentul pentru copii, în general – a fost o parte vitală a carierei sale. A compus coloana sonoră pentru The Wubbulous World of Dr. Seuss și a lucrat la popularul album pentru copii Free to Be din 1972… You and Me ca director muzical și coproducător alături de Bruce Hart, compunând melodia de titlu și alte două, „When We Grow Up” și „Sisters and Brothers”.

În afara domeniului divertismentului pentru copii, Lawrence a contribuit la filmul Bang the Drum Slowly al lui Robert De Niro, precum și la patru cântece pentru filmul Sooner or Later din 1979, pentru care a compus single-ul de succes „You Take My Breath Away”. De asemenea, a lucrat la musicalul live-action Red Riding Hood din 1987 și la musicalul animat The Tale of Peter Rabbit (Povestea lui Peter Rabbit), realizat de HBO în 1991, în care a jucat Carol Burnett.

Celebrului compozitor era căsătorit cu Cantor Cathy Lawrence și avea o fiică Hannah Jones Anderson și un nepot.