Doliu în lumea muzicii! Un compozitor s-a stins din viață! Era cunoscut din seria James Bond

Mai precis, este vorba despre compozitorul Leslie Bricusse, în vârstă de 90 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de fiul acestuia, Adam Bricusse, însă nu a fost precizată cauza decesului.

„Vă rog să ridicaţi un pahar în cinstea sa”, a scris fiul compozitorului britanic într-un mesaj publicat pe Facebook.

Compozitorul Leslie Bricusse este autorul unor teme muzicale care apar în seria James Bond. Alături de Anthony Newley, Bricusse a compus coloana sonoră de la „Willy Wonka and the Chocolate Factory” (1971), în care rolul principal a fost jucat de Gene Wilder.

Originar din Londra, Bricusse a făcut echipă cu Newley şi pentru a compune versurile temei muzicale din „Goldfinger” (1964), unul dintre cele mai populare filme din seria „James Bond”. Mai târziu, Bricusse a scris versurile pentru o altă temă muzicală a unui film din seria „007”, „You Only Live Twice” (1967), cu Sean Connery în rolul principal.

A obținut două premii Oscar

Muzicianul britanic a semnat coloana sonoră şi scenariul peliculei „Doctor Doolittle” (1967), care l-a avut în rolul principal pe Rex Harrison. O melodie din acel film, „Talk to the Animals”, a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec original la gala Oscar din 1968, aducându-i lui Bricusse primul dintre cele două Oscaruri pe care le-a obţinut de-a lungul carierei. Al doilea a venit în 1982 pentru „Victor/Victoria”, recompensat cu Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră originală.

În total, Leslie Bricusse – care a fost căsătorit cu actriţa Yvonne Romain – a fost nominalizat de 10 ori la Oscar şi a câştigat, de asemenea, premiul Grammy la categoria „cântecul anului” cu piesa „‘What Kind of Fool Am I?” în 1963. Artistul britanic a primit şi cinci nominalizări la premiile Tony datorită unor musicaluri de succes jucate pe Broadway, precum „Jekyll&Hyde”. Leslie Bricusse a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în anul 1989.