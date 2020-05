Este vorba despre actorul veteran Richard Herd, cunoscut mai ales datorită rolului din serialul TV ”Seinfeld”.

Potrivit CNN și Variety, acesta a murit în locuinţa sa din Los Angeles, după ce a pierdut lupta cu cancerul, informează agerpres.

Richard Herd s-a născut în Boston şi şi-a început cariera în teatru, la New York.

Actorul şi-a făcut debutul în film în anii ’70 în ”Hercules in New York”.

De-a lungul carierei sale prodigioase, Herd a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum ”All the President’s Men”, (1976), ”The China Syndrome” (1979) ”F.I.S.T.” (1979), ”The Onion Field” (1979), ”Planes, Trains and Automobiles” (1987) şi ”Midnight in the Garden of Good and Evil” (1997).

Două roluri în Star Trek

Totodată, actorul a deţinut roluri în miniseria NBC din 1983 ”V”, dar şi în ”seaQuest 2032”, ”Star Trek: The Next Generation”, ”Star Trek: Voyager” şi ”Star Trek: Renegades”.



Richard Herd a avut de asemenea apariţii în seriale precum „The O.C.”, ”NYPD Blue”, ”ER”, ”Dr. Quinn”, ”MASH”, ”Starsky&Hutch” sau „Dallas”.

În seria de succes ”Seinfeld”, Herd a interpretat rolul Mr. Wilhelm, superiorul lui George Costanza (Jason Alexander).

În urma lui Herd au rămas soţia sa, Patricia, cu care era căsătorit de 40 de ani, şi trei copii, Erica, Rick şi Alicia.