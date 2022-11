Thomas William Stevenson Rowbotham, cunoscut ca Tom Owen, a încetat din viață, la vârsta de 73 de ani. Actorul britanic a interpretat rolul lui Tom Simmonite în serialul BBC ”Last of the Summer Wine”.

Apariția sa în serialul TV a continuat o tradiție de familie, după ce tatăl său, Bill Owen, îl interpretase pe tatăl său din film, Compo Simmonite, informează The Guardian.

Actorul Tom Owen l-a interpretat pe Tom Simmonite în cel mai lung serial de comedie din Marea Britanie, care s-a întins pe o perioadă de zece ani.

Românii l-au putut vedea în serialul ”Linia Maritimă Onedin”

De asemenea, Tom Owen a jucat și în alte zeci de seriale de televiziune din Marea Britanie, precum ”The Bill” și într-unul din serialele de succes, difuzat și în România înainte de 1989, ”Linia Maritimă Onedin”.

Owen și-a început cariera în actorie după ce a părăsit școala, iar tatăl său a avut un rol major în obținerea primului job în lumea teatrului, ca asistent de scenă la teatrul Leatherhead din Surrey. După un an petrecut aici, a obținut o slujbă similară la teatrul Westminster.

Timp de patru ani a muncit în televiziune, după care s-a întors la teatrul din Sidmouth, Devon, și a continuat să lucreze ca asistent de regizor, iar ulterior ca regizor.

A fost chemat să joace când încă nu-și îngropase tatăl

Owen a fost ales să joace rolul fiului pierdut al lui Compo, la doar câteva zile după decesul tatălui său, în iulie 1999. El a relatat într-un interviu, din anul 2000, cum i s-a propus acest rol. ”Nu trecuseră nici două zile de la moartea tatei. Evident că mintea mea era la alte lucruri, cum ar fi organizarea înmormântării.

Nici nu mă gândeam că voi fi abordat de producătorii serialului și chemat să interpretez rolul fiului pierdut al lui Compo Simmonite. După ce mi s-a propus, nu am stat prea mult pe gânduri și le-am răspuns că accept”, a povestit el.

Am simțit că trebuie să dovedesc ce pot

Actorul spunea că tatăl său a iubit acest serial și, probabil, ar fi fost foarte mândru că a fost ales să joace în el. ”Cred că ar fi foarte fericit că i-am luat locul”, spunea Tom Owen.

Tom credea că i-a fost destinat să devină actor: „Nu am fost talentat, așa că am simțit că trebuie să dovedesc ce pot. Eram un băiat scund, deloc arătos, care purta ochelari și care avea un tată celebru. Am compensat asta spunând gaguri și devenind clovnul clasei. Acasă, mă amestecam cu copiii din clasa muncitoare din Newhaven și Rottingdean, dar nu m-am simțit niciodată confortabil cu ei”.