Doliu în lumea filmului, după ce am pierdut încă o legendă din celebra serie Harry Potter!

Renumitul actor britanic Leslie Phillips, care a stârnit râsul fanilor din seria fantastică Harry Potter, a murit marți, 8 noiembrie, la vârsta de 98 de ani, după o lungă suferință. Acesta a dat vocea celebrei Pălării vorbitoare (Sorting Hat), în trei dintre aceste producții de succes.

Actorul a devenit cunoscut pentru frazele sale precum „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say”, iar de câțiva ani buni ducea o luptă crâncenă cu o boală care nu-i mai dădea pace. În ultimii ani, fanii mai tineri îi recunosc vocea din celebra serie Harry Potter, unde interpreta Pălăria vorbitoare animată care alegea micii vrăjitori.

Phillips, care a jucat în peste 150 de filme de-a lungul vieții, a suferit un accident vascular cerebral care i-a pus viața în pericol în 2015. De atunci, actorul s-a recuperat acasă în ultimii ani, dar nu a mai apărut în producții de cinematografie de atunci.

Leslie Samuel Phillips, actor, artist vocal și autor englez

Actorul s-a făcut remarcat în anii 1950, interpretând roluri comice. El a apărut în seriile de filme Carry On și Doctor in the House, precum și în seria de comedie radiofonică BBC The Navy Lark. În ultima parte a carierei sale, Phillips a acceptat roluri dramatice, inclusiv un rol nominalizat la BAFTA alături de Peter O’Toole în Venus (2006).

Leslie Samuel Phillips s-a născut la 20 aprilie 1924 în Tottenham, Londra, Anglia, fiind cel de-al treilea copil al lui Cecelia Margaret și Frederick Samuel Phillips. Phillips și-a făcut prima apariție în film în comedia muzicală Lassie din Lancashire din 1938. A mai avut apariții necreditate în Climbing High (1938) și The Mikado (1939), printre primele filme realizate la Pinewood Studios.

La aniversarea a 70 de ani de la înființarea studiourilor, în 2006, Phillips s-a considerat unul dintre primii actori care au lucrat acolo și care încă mai sunt în viață și lucrează. Un rol minor în filmul Ealing Studios The Proud Valley (1940) i-a oferit lui Phillips șansa de a lucra alături de Paul Robeson, pe care îl admira foarte mult.

Marea sa șansă în cinematografie a fost în musicalul lui Gene Kelly Les Girls (1957). Deși filmul a fost un succes, el a decis să nu se mute la Hollywood, în parte pentru că se considera în primul rând un actor de teatru.

La scurt timp după aceea, a apărut în trei dintre primele filme Carry On: Carry On Nurse, Carry On Teacher (ambele în 1959) și Carry On Constable (1960), care i-au consolidat reputația de a juca rolul de prostănac și de libidinos. După Constable, i-a spus producătorului Peter Rogers că nu dorește să mai joace în alte Carry On-uri, deși a revenit mult mai târziu pentru Carry On Columbus (1992).

Între 1959 și 1977, Phillips a devenit cunoscut la radio, în rolul sublocotenentului Phillips în comedia The Navy Lark, alături de Jon Pertwee și Ronnie Barker. De asemenea, a apărut în versiunea cinematografică a serialului The Navy Lark (1959), fiind singurul membru al distribuției din seria radiofonică care a făcut acest lucru.

A rămas ocupat atât în producții de teatru, cât și în producții de televiziune, alături de roluri de personaj în filme precum Empire of the Sun (1987), Scandal (1989) și Lara Croft: Tomb Raider (2001), de Steven Spielberg. Phillips a asigurat, de asemenea, vocea Pălăriei de Sortare în filmele Harry Potter, apărând în Harry Potter și Piatra Filozofală (2001), Harry Potter și Camera Secretelor (2002) și în ultimul film, Harry Potter și Talismanele Morții – Partea 2 (2011).