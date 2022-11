În urmă cu mai mulți ani s-a aflat că vedeta din ”Basic instinct” a suferit un anevrism cerebral, fiind supusă unei intervenții chirurgicale. Acum, vedeta în vârstă de 64 de ani, și-a întristat fanii cu o veste la fel de proastă. Sharon Stone a folosit rețelele de socializare pentru a dezvălui că are o tumoare, care trebuie îndepărtată, potrivit Hellomagazine. Diagnosticul corect l-a aflat abia după ce a cerut o a doua opinie a medicilor.

Sharon Stone a postat un mesaj pe contul ei de Twitter în care a dat detalii despre experiența traumatizantă prin care a trecut. Actrița a mărtursit că a avut parte de un diagnostic greșit și de o intervenție la fel de greșită.

Am mers pentru o A DOUA OPINIE!

”Tocmai am primit un alt diagnostic greșit și am avut parte de o procedură incorectă”, a scris ea, detaliind apoi cum a descoperit, ulterior, tumoarea. ”De data aceasta, o epidurală dublă. Cu agravarea durerii, am mers pentru o A DOUA OPINIE: Am o tumoare mare cu fibrom, care trebuie scoasă”, a scris actrița pe Twitter.

Mesaj de încurajare pentru alte femei: Nu vă lăsați induse în eroare!

Sharon a continuat cu un mesaj de îmbărbătare pentru alte femei care se pot afla în aceeași situație, după ce au primit un diagnostic greșit: „Doamnelor. nu vă lăsați induse în eroare! încercați să OBȚINEȚI O A DOUA OPINIE. Vă poate salva viața”.

„Voi rămâne la pat timp de 4-6 săptămâni pentru recuperare completă”, a adăugat ea. „Mulțumesc pentru grijă. Totul e bine”, a scris ea.

Fanii au încurajat-o pe frumoasa Sharon

Fanii au reacționat cu mesaje de susținere și urări de sănătate. „Cât de frustrant. Multă sănătate, frumoasă Sharon. Te iubesc pentru totodeauna + rugăciuni pentru o recuperare rapidă”, a scris un admirator al actriței.

Sharon Stone are încă amintiri vii despre anevrismul cerebral pe care l-a suferit în urmă cu aproape două decenii și care i-a pus viața în pericol.

Atunci îți dai seama cât de aproape este moartea

Actrița își aminește și azi momentul din septembrie 2001, în care și-a sunat mama de la spital, după ce s-a confruntat cu o hemoragie cerebrală care a durat nouă zile. Sharon Stone a povestit că oamenii din jurul ei erau „brutal de lipsiți de bunăvoință”. „Camera de spital era atât de tăcută”, își amintește ea. „Când camera este atât de tăcută și nimeni nu vine să facă ceva, atunci îți dai seama cât de aproape este moartea și cât de grav este totul”, a povestit vedeta din filmul lui Martin Scorsese, ”Casino”.

Cred că suntem aici pentru a ne învăța lecțiile

Retrăind acea perioadă dificilă din viața ei, Stone a declarat că vede și o parte bună a acelui moment crucial prin care a trecut. „Suntem aici pentru a ne învăța lecțiile”, a spus ea. ”Sper că am fost destul de umilă și am învățat lecția, pentru că nu aș dori să o repet”, spunea Sharon Stone într-un interviu din 2007.